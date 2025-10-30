अरशद वारसी को मरने से लगता है डर, परिवार की सताती है चिंता, बोले- उनके लिए...

बॉलीवुड की विशाल दुनिया में कई लोग सिस्टम की दरारों में खो जाते हैं. कुछ लोग वापसी कर लेते हैं, जबकि कुछ कभी लौट नहीं पाते. एक्टर अरशद वारसी निश्चित रूप से पहले वर्ग में हैं, खासकर ओटीटी युग में उनकी वापसी को देखते हुए ये कहा जा सकता है. अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में अरशद ने अपने करियर के कठिन समय को याद किया और बताया कि कैसे उनकी पत्नी मारिया गोरेटी ने हर कदम पर उनका साथ दिया.

मरने से लगता है डर

राज शमानी के पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान अरशद वारसी से उनके सबसे बड़े डर के बारे में पूछा गया. एक्टर ने जवाब दिया कि उनका सबसे बड़ा डर अपने परिवार के लिए पर्याप्त कुछ न छोड़ पाना है. उन्होंने कहा, 'मेरा सबसे बड़ा डर अचानक मर जाना होगा, और यह इसलिए नहीं कि मुझे मौत से डर है. यह इसलिए है क्योंकि मुझे डर है कि मैं अपने परिवार के लिए पर्याप्त चीजें नहीं छोड़ पाऊंगा. मैंने उनके लिए जितना किया है, फिर भी मुझे लगता है कि अगर कल मुझे कुछ हो गया, तो वे क्या करेंगे? जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेता कि वे पूरी तरह से सुरक्षित और व्यवस्थित हैं, यह डर बना रहेगा, और मुझे लगता है कि हर माता-पिता को ऐसा ही लगता है.'

उन्होंने आगे कहा, 'यह मुझे और ज्यादा परेशान करता है क्योंकि मैं बहुत कुछ झेल चुका हूं. एक बड़ी फिल्म के बाद भी, मैंने सालों तक बिना काम के समय बिताया. मैं बस जी रहा था, दीवारों को ताकता था, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए खाना बनाता था. मैं एक मजबूत इंसान था और मैंने बहुत कठिन समय देखा है. लेकिन मैंने अपने बच्चों के लिए एक आरामदायक जिंदगी बनाई है और वे मेरे जितने मजबूत नहीं हैं.'

अरशद ने फिर बताया कि उनकी पत्नी मारिया गोरेटी अक्सर इस बात पर उनसे असहमत होती हैं कि उनके बच्चों को बड़ा होने के दौरान कितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए. उन्होंने शेयर किया कि मारिया चाहती हैं कि उनके बच्चे, जीक और जेने, जो कुछ भी पाएं, उसे खुद कमाएं, जिसमें यात्रा के दौरान फर्स्ट-क्लास टिकट भी शामिल हैं. हालांकि अरशद ने स्वीकार किया कि वह पूरी तरह से इससे सहमत नहीं हैं.

मारिया से होता है अरशद का झगड़ा

अरशद ने कहा, 'मारिया और मैं इस बात पर बहुत झगड़ते हैं कि हमारे बच्चों को क्या मिलना चाहिए और वे क्या डिजर्व करते हैं. उदाहरण के लिए जब भी हम यात्रा करते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि मैं बच्चों के लिए भी फर्स्ट-क्लास टिकट बुक कर रहा हूं, और वह कहती हैं, 'क्यों? क्या वे फर्स्ट क्लास में सफर करने के लायक हैं?' वह सही हैं, और उन्हें सब कुछ कमाना चाहिए. उन्हें पैसे की कीमत सीखनी चाहिए. मैं उनकी बात सुनता हूं, और मैं इससे सहमत हूं, लेकिन फिर मैं उनसे पूछता हूं, 'अगर वे बंगले में रह रहे हैं और मर्सिडीज में घूम रहे हैं, तो इस 6 घंटे की उड़ान में वे क्या सीखेंगे?' अगर आप उन्हें सिखाना चाहते हैं, तो बाकी सब कुछ भी छीनना होगा.'

इन असहमतियों के बावजूद, अरशद ने कहा कि उनकी पत्नी उनका सबसे बड़ा सहारा हैं. उन्होंने अपने करियर के एक बहुत ही मुश्किल दौर को याद किया और अपनी पत्नी की तारीफ की कि कैसे उन्होंने परिवार का ख्याल रखा. उन्होंने कहा, 'मेरे मन में मारिया के लिए बहुत सम्मान है, जैसी वह इंसान हैं और जिस तरह वह परिवार को एकजुट रखती हैं. उनके कारण ही मैं बहुत सारे जोखिम ले सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पीछे एक मजबूत महिला है. अगर कल मुझे रोल मिलना बंद हो जाए, तो वह चमकदार महिला सब संभाल लेगी. मुझे वह समय याद है जब मैंने 3-4 साल तक काम नहीं किया; मुझे इस बात पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी कि मेरी पत्नी कमाई कर रही थी और परिवार का ख्याल रख रही थी.'

अरशद और मारिया ने 1999 में शादी की थी. एक्टर को पिछली बार फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' के साथ सिल्वर स्क्रीन पर देखा गया था. हाल ही में उनकी ओटीटी फिल्म 'भगवत चैप्टर 1 राक्षस' रिलीज हुई है.

