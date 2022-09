Arrest Jubin Nautiyal Twitter Trend: क्यों सिंगर जुबिन नौटियाल को अरेस्ट करने की उठी मांग? ट्विटर पर इस वजह से हो रहा हंगामा

सिंगर जुबिन नौटियाल ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे हैं और इसका कारण अच्छा नहीं हैं. ट्विटर पर #ArrestJubinNautiyal इस समय पहले नंबर पर ट्रेंड हो रहा है. इस हैशटैग पर हजारों ट्वीट्स किए गए हैं. इसके जरिए बॉलीवुड के जाने-माने सिंगर जुबिन नौटियाल को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है.

क्यों हो रही है जुबिन को अरेस्ट करने की मांग?

'राता लंबियाना', 'दिल गलती कर बैठा है' जैसे सुपरहिट गाने दे चुके जुबिन नौटियाल ट्विटर पर अपने अगले कॉन्सर्ट की वजह से ट्रोल्स का शिकार हो गए हैं. यूजर्स उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं और पुलिस से उन्हें गिरफ्तार करने की मांग भी कर रहे हैं. लेकिन ऐसा भी क्या हो गया जो जुबिन नौटियाल से जनता इतनी नाराज हो गई है? आइए बताएं...

ट्विटर पर जुबिन नौटियाल (Jubin Nautiyal) के अगले कॉन्सर्ट का पोस्टर वायरल हो रहा है. इस पोस्टर में ऑर्गनाइजर के नाम को लेकर बवाल शुरू हो गया है. कई यूजर्स ने इस पोस्टर को शेयर कर दावा किया है जय सिंह नाम का ये शख्स असल में भारत का वॉन्टेड क्रिमिनल है. यूजर्स का कहना है कि शख्स का नाम जय सिंह बल्कि रेहान सिद्दिकी है.

जय सिंह (Jai Singh) के नाम पर ही ये सारा बवाल खड़ा हुआ है. कहा जा रहा है कि जय सिंह एक वॉन्टेड क्रिमिनल है जिसे 30 साल से पुलिस सर्च कर रही है. उस पर ड्रग तस्करी से खालिस्तान को सपोर्ट करने समेत कई गंभीर आरोप हैं. वहीं सोशल मीडिया यूजर्स ने यह भी आरोप लगाया है कि जय सिंह आतंकवादी समूह आईएसआई से जुड़ा है.

I hope @HMOIndia

will #ArrestJubinNautiyal @JubinNautiyal

. Who is allowing him to work with ISI backed promoters blacklisted by Home Ministry of India. pic.twitter.com/7ZkEClUGyx — விக்ரம் 👑 (@Vikram_07AK) September 9, 2022

Shame on you @JubinNautiyal. Never expected this from you. I am surprised to see you are working with ISI backed promoters. Please cancel this event and stay from these bastards. #ArrestJubinNautiyal pic.twitter.com/gqJmM3xjvh — KIZIE KA HUSBAND (@RajpalYadavFc) September 9, 2022

Money is everything. Money above the nation. That is why @JubinNautiyal gets ready to work with promoters blacklisted by @HMOIndia in USA. Shame on him .#ArrestJubinNautiyal pic.twitter.com/7wwy3j4r1b — rohitman45 (@rohitman_45_) September 9, 2022

Here is the real reason why people boycott bollywood... and some people says unemployment force to do this on twitter. #ArrestJubinNautiyal pic.twitter.com/VAJHv8RZ4q — Sonu Kumar ッ (@sonukumarpoetry) September 9, 2022

ढेरों यूजर्स ने आरोप लगाया कि जुबिन नौटियाल देशद्रोहियों के कॉन्सर्ट को करते हैं. ये देश के खिलाफ है और ऐसे में जुबिन नौटियाल को गिरफ्तार करना चाहिए. जुबिन के साथ साथ एक बार फिर यूजर्स ने बॉलीवुड को भी घेर लिया है. कई यूजर्स सिंगर अरिजीत सिंह का नाम भी इसमें घसीट रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि अरिजीत ने भी जय सिंह नाम के शख्स के साथ कॉन्सर्ट किया हुआ है.

जुबिन नौटियाल म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना माना नाम हैं. उन्होंने 'तुम ही आना', 'लुट गए', 'बेवफा तेरा मासूम चेहरा' जैसे सुपरहिट गाने गाए हैं. उन्होंने बॉलीवुड में अपने सिंगिग करियर की शुरुआत फिल्म सोनाली केबल के गाने 'एक मुलाकात' को गाकर किया था. जुबिन के सिंगिंग स्टाइल और आवाज के कई दीवाने हैं.