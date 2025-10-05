बधाई हो! पापा बने अरबाज खान, पत्नी शूरा ने बेटी को दिया जन्म, जश्न में डूबा खान परिवार

बधाई हो...खान परिवार में नन्ही राजकुमारी की किलकारी गूंजी है. जी हां, अरबाज खान पापा बन गए हैं. अरबाज की पत्नी शूरा ने आज (5 अक्टूबर) को बेटी को जन्म दिया है. घर में नन्ही परी के आने से पूरे परिवार में जश्न का माहौल है. हर कोई खुशी से झूम रहा है. अरबाज और शूरा को पापा-मम्मी बनने पर खूब बधाइयां मिल रही हैं.

बेटी के पिता बने अरबाज

अरबाज खान की पत्नी शूरा को 4 अक्टूबर को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज शूरा ने लिटिल प्रिंसेस को जन्म दिया है. अरबाज पहले से एक बेटे अरहान के पिता हैं और अब बेटी के पापा बनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है.

बता दें कि शूरा से मिलने अरबाज के भाई सोहेल खान और बेटे अरहान भी अस्पताल पहुंचे हैं. अस्पताल के बाहर सोहेल और अरहान को स्पॉट किया गया. सभी काफी खुश नजर आ रहे हैं. घर में नन्ही परी के आने से पूरा खान खानदान जश्न मना रहा है.

कहां हैं चाचा सलमान खान?

सलमान खान अभी अपनी नन्ही भतीजी से मिल नहीं पाए हैं, क्योंकि वो अपने फार्महाउस पर थे. मगर चाचा बनने की खबर मिलते ही सलमान पनवेल फार्महाउस से निकल पड़े हैं. वो जल्द ही अपनी प्रिंसेस से मिलेंगे और परिवार संग जश्न में शामिल होंगे.

बता दें कि हाल ही में शूरा खान की गोदभराई की रस्म हुई थी. शूरा के लैविश बेबी शावर में पूरा खान खानदान एक साथ एक छत के नीचे जश्न मनाता नजर आया था. बेबी शावर सेरेमनी में अरबाज पत्नी संग ट्विनिंग करते दिखे थे. दोनों येलो आउटफिट में मेड फॉर ईच अदर लगे थे. सलमान खान भी अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर परिवार संग खुशियों में शामिल हुए थे. टीवी और बॉलीवुड की कई जानी-मानी हस्तियां शूरा के बेबी शावर में पहुंची थीं. जश्न की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं.

2 साल पहले अरबाज ने शूरा संग बसाया था घर

अरबाज और शूरा के रिश्ते की बात करें तो दोनों ने कुछ वक्त की डेटिंग के बाद साल 2023 में इंटीमेट वेडिंग की थी. अरबाज और शूरा की शादी में सिर्फ दोनों के परिवारवाले और करीबी दोस्त-रिश्तेदारा ही शामिल हुए थे. शादी के 2 साल बाद अरबाज दूसरी बार पिता बन गए हैं. वो पहले से एक बेटे के पापा हैं और अब उनकी लाइफ में एक प्रिंसेस भी आ गई है. अरबाज का परिवार कंप्लीट हो गया है.

मलाइका संग तलाक के बाद अरबाज को मिला शूरा का साथ

बता दें कि शूरा संग अरबाज की ये दूसरी शादी है. एक्टर की पहली शादी मलाइका अरोड़ा संग साल 1998 में हुई थी. इस शादी से कपल का एक बेटा है अरहान. मगर शादी के कुछ सालों बाद दोनों के रिश्ते में दरार आ गई थी और फिर मलाइका और अरबाज ने तलाक लेकर हमेशा के लिए अपने रास्ते अलग कर लिए.अरबाज और मलाइका के तलाक से फैंस को तगड़ा झटका लगा था.

मगर पहली शादी टूटने के बाद शूरा, अरबाज की जिंदगी में प्यार की बहार लेकर आईं. दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं. अरबाज और शूरा को अक्सर साथ में स्पॉट किया जाता है. दोनों शादीशुदा जिंदगी को एक दूजे संग खुलकर एन्जॉय कर रहे हैं और अब फाइनली उनकी जिंदगी में लिटिल प्रिंसेस की एंट्री हो गई है.

पापा-मम्मी बनने पर अरबाज खान और शूरा को ढेर सारी बधाई!

