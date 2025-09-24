शाहरुख की मैनेजर पूजा की बेटी हैं आन्या सिंह? एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- हम दोनों...

बादशाह शाहरुख खान के लाडले आर्यन खान 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से डेब्यू कर चुके हैं. सीरीज में नजर आई कास्ट काफी तगड़ी है. शो, फैन्स के बीच काफी बज क्रिएट कर रहा है. व्यूअर्स के बीच वर्ड ऑफ माउथ इसका अच्छा नजर आ रहा है. साथ ही इस सीरीज पर काफी अच्छे मीम्स भी अब बनते दिख रहे हैं. इसमें मौजूद कास्ट के तो क्या ही कहने. आन्या सिंह के ग्लैमरस लुक से हर कोई इम्प्रेस नजर आ रहा है.

दूसरी ओर आन्या को लेकर एक और बज बन रहा है. एक्ट्रेस को लेकर कहा जा रहा है कि वो शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी की बेटी हैं. ये बात तब फैलनी शुरू हुई, जब ऑनलाइन एक वीडियो सर्कुलेट हुआ. जिसमें ये दिखाया गया कि शाहरुख खान, आन्या के किरदार को पूजा से कम्पेयर कर रहे हैं.

आन्या ने कही ये बात

कई फैन्स ने ये वीडियो देखकर कहा कि आन्या सच में पूजा से रिलेटेड हैं. हालांकि, इस पॉइंट में कोई सच्चाई नहीं है. हिन्दुस्तान टाइम्स संग बातचीत में आन्या ने इस अफवाह पर रिएक्ट किया है. आन्या ने कहा- मैं जब पूजा से स्क्रीनिंग के दौरान मिली तो उनसे कहा कि लोग सोच रहे हैं कि मैं आपकी बेटी हूं. ये सुनकर हम दोनों ही वहां खड़े होकर हंसने लगे. इस बात ने हम दोनों में से किसी को भी अफेक्ट नहीं किया. न ही हमें फर्क पड़ा.

बता दें कि 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में आन्या ने काफी अच्छा काम किया है. काम की बदौलत इन्हें काफी पसंद किया जा रहा है. आन्या खुश हैं कि टैलेंट के दम पर लोग उन्हें पहचान रहे हैं. साथ ही उन्हें शाहरुख के साथ बातचीत करने का मौका मिला है. प्रोजेक्ट के कारण ही सही, लेकिन शाहरुख खान के बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला है. मालूम हो कि आन्या के अलावा सीरीज में मोना सिंह, राघव जुयाल, बॉबी देओल और मनोज पाहवा भी लीड रोल में हैं.

क्या है 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की कहानी

कहानी है 'आसमान सिंह' की है जो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश में जुटा है. आन्या, आसमान की मैनेजर हैं. जिनका नाम सान्या है. शो के प्रीमियर में शाहरुख कहते हैं कि आन्या, उनकी मैनेजर पूजा ददलानी की तरह लग रही हैं. पर ये मजाक, शायद फैन्स ने सीरियसली ले लिया. जिसके बाद ये सब शुरू हुआ. अब आन्या ने जवाब देकर हर किसी की मुश्किल आसान कर दी है.

