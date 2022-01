Chakda Xpress: Jhulan Goswami के लुक में Anushka Sharma, यूजर्स बोले- माफी मांगे कास्टिंग डायरेक्टर

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के फैंस लंबे वक्त से उनके कमबैक का इंतजार कर रहे थे. गुरुवार को एक्ट्रेस ने फैंस को ट्रीट देते हुए अपने नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया. अनुष्का शर्मा मूवी चकदा एक्सप्रेस में पूर्व भारतीय कप्तान झूलन गोस्वामी का रोल प्ले करती नजर आएंगी. फिल्म की पहली झलक शेयर की गई है. जिसमें अनुष्का शर्मा मैदान में बल्ला पकड़े नजर आईं. चकदा एक्सप्रेस में अनुष्का को क्रिकेटर के रोल में देख फैंस खुश हुए. लेकिन ट्रोलर्स भी एक्टिव हो गए.

झूलन के रोल में अनुष्का के लुक से निराश यूजर्स, किया ट्रोल

अनुष्का शर्मा को उनके लुक के लिए ट्रोल किया जा रहा है. कई लोगों का मानना है कि अनुष्का शर्मा किसी भी एंगल से झूलन गोस्वामी की तरह नहीं दिख रही हैं. हाईट, स्किन कलर, बंगाली एक्सेंट से लेकर लुक्स तक, कुछ भी झूलन गोस्वामी से मैच नहीं कर रहा है. एक नहीं कई लोगों का मानना है कि अनुष्का शर्मा पूर्व क्रिकेटर झूलन गोस्वामी जैसी नहीं दिख रही हैं.

लोग बोले- स्किन कलर तो मैच करा लेते

एक यूजर ने लिखा- हाईट मैच नहीं कर रही, स्किन कलर नहीं मैच हो रहा, बंगाली एक्सेंट भी नहीं मैच है. अनुष्का इस वीडियो में झूलन गोस्वामी को छोड़ सब कुछ लग रही हैं. दूसरे यूजर ने लिखा- ये फिल्म फ्लॉप कराएगी. इससे अच्छा झूलन को ही ले ले. वो एक्टिंग भी अच्छी कर लेती. एक शख्स लिखता है- अरे भाई झूलन और अनुष्का कहां मिलती हैं थोड़ा भी. लोग अनुष्का के लुक से निराश हुए हैं. एक यूजर का मानना है कि झूलन के रोल में बिपाशा बसु या ईशा गुप्ता बेहतर चॉइस होतीं. शख्स लिखता है- बायोपिक बना रहे हो तो कम से कम स्किन कलर ही मैच करा लेते.

Height isn't matching.

Skin colour isn't matching.

Bengali accent isn't matching.

Anushka Sharma looks everything except jhulan Goswami in this video — Subham (@subhsays) January 6, 2022

Ye flop karayegi

Isse accha jhulan ko hi le lete

Woh acting bhi acchi hi kar leti🤦 — lawgical Anna🌻 (@annaanupam1) January 6, 2022

Arey भाई झूलन or अनुष्का kaha milti hai thoda bhi... — VIJAY (@vj_pandey_) January 6, 2022

This is looking bad ,neither is she picking up that accent and nothing in this trailer looks authentic ! Anyways hoping for the best ,btw @JhulanG10 can be tagged as well! Rather than just the actress 🙏🙏🙏 — निशान्त 🇮🇳 (@watchnishwin) January 6, 2022

I don't know about you all but Bipasha Basu or Esha Gupta would have been better choice for this role 🤔 , Bengali + same skin colour + she has good height too . — Keval Pathak (@kevpathak) January 6, 2022

Biopic bna rahe hun to kam se kam Skin colour hi match kar lete😭😭😭 — राजा जी (@R_Raja_Ji) January 6, 2022

ऐसा नहीं कि अनुष्का ट्रोल ही हो रही हों, उनके फैंस उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं. फैंस अनुष्का के कमबैक को लेकर एक्साइटेड हैं. उन्हें चकदा एक्सप्रेस में अनुष्का शर्मा का लुक पसंद आया है. अनुष्का शर्मा के इस प्रोजेक्ट की बात करें तो जल्द इसकी शूटिंग शुरू होने वाली है. एक्ट्रेस का ये प्रोजेक्ट नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा. इस फिल्म से अनुष्का 3 साल बाद वापसी कर रही हैं.

Cringe , film maker should apologise to jhulan Goswami 😔 — MAHIYANK™🦁 (@Mahiyank_78) January 6, 2022

Jhulan Goswami is one of the biggest sports icons in India . She deserves better . Anushka Sharma isn't looking suitable for the role . Height , colour nothing matches with Legend Goswami. Also anushka sharma's cringe bengali accent 🤢 ruined the plot totally January 6, 2022

When casting director don't get paid enough! You will witness such disaster! — Tarun Bharadia (@TarunBharadia) January 6, 2022

पहली झलक देखकर एक्ट्रेस को ट्रोल करने वाले और इसे फ्लॉप बताने वालों का नजरिया मूवी की रिलीज के बाद बदलता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी.