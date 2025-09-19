'मुझे छावा नहीं जमी' बोले अनुराग कश्यप, विक्की कौशल संग रिश्ते पर भी कही ये बड़ी बात

विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' इस साल की सबसे सक्ससेफुल हिंदी फिल्मों में से एक है. जब ये रिलीज हुई थी, तब इसकी चर्चा देश के हर कोने में हुई थी. हर किसी ने फिल्म की स्टोरीटेलिंग, एक्टिंग और डायरेक्शन की जमकर तारीफ की थी. लेकिन फिल्ममेकर अनुराग कश्यप को 'छावा' उतनी पसंद नहीं आई जितनी इसकी चर्चा हुई थी.

'छावा' को लेकर क्या बोले अनुराग कश्यप?

अनुराग कश्यप इन दिनों अपनी नई फिल्म 'निशांची' को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं. वो इसे हर तरफ प्रमोट भी कर रहे हैं. इसी बीच फिल्ममेकर ने लल्लनटॉप संग खास बातचीत भी की, जिसमें उन्होंने हिंदी सिनेमा को लेकर कई बातें कही. अनुराग ने इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म 'छावा' पर भी अपनी बात रखी. उनका कहना है, 'छावा से ज्यादा, मुझे वो फिल्म हॉलीवुड की द पैशन ऑफ द प्रीस्ट जैसी लगी. मुझे नहीं जमी.'

'बेचैनी से जो इमोशन्स पैदा किए जा रहे थे, मुझे वो पसंद नहीं आया. मैं वो फिल्म देख भी नहीं पाया. मैं हिंदी फिल्में देखना बंद कर चुका हूं. मैंने अभी सिर्फ 'धड़क 2', 'चमकीला' और 'लापता लेडीज' देखी है. मैंने छावा के कुछ सीन्स देखे जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे. मैंने छावा विनीत कुमार सिंह के लिए ही देखी थी. लेकिन मैं इसे जज नहीं करना चाहता हूं. मुझे फिल्म के डायरेक्टर की स्टोरीटेलिंग चॉइस समझ नहीं आई, लेकिन बाकी लोगों को आ गई. इसलिए मैं मेनस्ट्रीम सिनेमा का हिस्सा नहीं हूं, मुझे रोमांटिक फिल्में ज्यादा लुभाती हैं '

कैसे हैं विक्की कौशल संग अनुराग के रिलेशन?

अनुराग ने आगे एक्टर विक्की कौशल संग अपने बदले रिश्ते पर भी बात की. एक वक्त था जब अनुराग ने विक्की संग कई फिल्में बनाई. गौर करने वाली बात ये है कि विक्की ने भी अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत अनुराग की 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर की थी. अनुराग का कहना है कि वो अब विक्की कौशल से उतनी बातचीत नहीं करते हैं.

डायरेक्टर ने आगे बॉलीवुड इंडस्ट्री में पैसों को लेकर बनी सोच पर भी कमेंट किया. अनुराग का कहना है कि इंडस्ट्री में अब ये देखा जाता है कि कौनसी फिल्म करोड़ों रुपये कमा सकती है. अब हर कोई पैसों के पीछे भाग रहा है. इसी कारण से उन्होंने मुंबई छोड़ा था और अब वो बॉलीवुड में दोबारा आने का नहीं सोचेंगे.

बता दें कि अनुराग की फिल्म 'निशांची' थिएटर्स में 19 सितंबर के दिन रिलीज हो चुकी है. इसमें ऐश्वर्य ठाकरे, वेदिका पिंटो, मोनिका पंवार, कुमुद मिश्रा, मोहम्मद जीशान अयूब, गिरीश शर्मा जैसे एक्टर्स शामिल हैं. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है.

