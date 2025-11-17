'निशांची' का बिगड़ा खेल! क्यों चुपचाप ओटीटी पर सरका दूसरा पार्ट, अनुराग कश्यप ने बताई वजह

फिल्म मेकर अनुराग कश्यप बड़े लंबे समय बाद हिंदी सिनेमा में एक फिल्म 'निशांची' लेकर आए थे, जिसकी जनता ने उनकी कल्ट-क्लासिक फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से तुलना की. फिल्म में जोरदार रंगबाजी और चटपटे गानों का मिश्रण था. कई लोगों को अनुराग की फिल्म पसंद भी आई. लेकिन इसका बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस निराशाजनक रहा.

क्यों ओटीटी पर डायरेक्ट रिलीज हुई 'निशांची 2'?

'निशांची' को अनुराग कश्यप ने दो पार्ट्स में बनाया था, जिसका पहला पार्ट 19 सितंबर 2025 के दिन रिलीज हुआ था. अब आठ हफ्ते बीत जाने पर ये फिल्म ओटीटी पर भी रिलीज हुई. लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसके पहले पार्ट के साथ दूसरा पार्ट भी एक साथ रिलीज हुआ. ये देखकर सोशल मीडिया पर यूजर्स के बीच हड़कंप मच गया और एक मुद्दा खड़ा हुआ. हर कोई कयास लगाने लगा कि आखिर क्यों अनुराग ने अपनी फिल्म का सेकेंड पार्ट, बिना किसी अनाउंसमेंट डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज किया.

अब इस पूरे मुद्दे पर अनुराग ने सफाई दी है. HT को डायरेक्टर ने बताया, 'ये मेरा सुझाव था और अमेजन और हमारे बीच का एक कलेक्टिव फैसला था. अगर ऑडियंस पहले पार्ट के लिए थिएटर्स में आती, तो दूसरा पार्ट थिएटर्स में रिलीज नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता था. और चूंकि ज्यादातर लोगों का रिएक्शन यही थी कि फिल्म सभी को अधूरी लगी, इसलिए ये तय किया गया कि उन्हें पूरा एक्सपीरियंस दिया जाए.'

नाराजगी के चलते मेकर्स ने लिया ऐसा फैसला?

अनुराग ने आगे बताया कि उनकी फिल्म 'निशांची' का सेकेंड पार्ट थिएटर और ओटीटी वाले रूल के चलते प्रमोट नहीं हो पाई थी. जो कहता है कि एक फिल्म करीब आठ हफ्तों तक थिएटर्स में लगने के बाद ही ओटीटी पर आ सकती है. डायरेक्टर ने कहा, 'थिएटर आठ हफ्तों तक फिल्म का प्रमोशन या उसे कहीं भी रिलीज करने की इजाजत नहीं देते और तभी ओटीटी को अपना काम करना पड़ता है. ये और बात है कि थिएटर खुद इसका पालन नहीं करते.'

'अगर फिल्म नहीं चली, तो वो शो कैंसल कर देते हैं और फिल्म को थिएटर्स से बाहर कर देते हैं, जिससे वर्ड ऑफ माउथ नहीं बन पाता. नॉन-टेंट-पोल फिल्मों के साथ उनका बर्ताव ऐसा ही होता है. ये बहुत एकतरफा है और मैंने अपने पूरे करियर में अपनी फिल्मों को खुद एग्जिबिटर्स द्वारा ही नकारे जाते देखा है. हम खुशकिस्मत थे कि हमारे पास एक स्टूडियो था, जिसके पास एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी है, जो हमारी फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा था और हमे सपोर्ट कर रहा था.'

बता दें कि अनुराग कश्यप की निशांची के दोनों पार्ट्स अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुए हैं.

