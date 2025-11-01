scorecardresearch
 

'गैंग्स ऑफ वासेपुर' का नाम सुनकर अनुराग कश्यप को आता है गुस्सा, अपने ऊपर लगे आरोपों पर कहा ये

डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने खुद को 'नशेड़ी' और 'ड्रग एडिक्ट' बुलाए जाने पर चुप्पी तोड़ी है. साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि जब उन्हें कोई उनकी फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' को लेकर कुछ बोलता है, तो उन्हें गुस्सा आता है.

'नशेड़ी' बुलाए जाने पर बोले अनुराग कश्यप (Photo: Screengrab)
अनुराग कश्यप इंडियन सिनेमा के सबसे बोल्ड डायरेक्टर्स में से एक हैं. क्योंकि वो अपनी बातें बड़ी बेबाकी से बोलते हैं. उन्हें कई बार ऐसे मुद्दों पर बात करते देखा गया, जिसके कारण वो कॉन्ट्रोवर्सी में भी फंसे. अनुराग को लेकर लोगों के मन में भी कई सवाल उमड़ते हैं. लोग उन्हें 'नशेड़ी', 'ड्रग एडिक्ट' कहते हैं. अब अनुराग ने इन सभी आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है.

अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या बोले अनुराग कश्यप?

हाल ही में अनुराग कश्यप ने डिजिटल कमेंट्री को दिए इंटरव्यू में अपने ऊपर लगने वाले सभी आरोपों पर बात की. उन्होंने बताया कि आखिर क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि वो नशेड़ी या ड्रग्स लेने वाले इंसान लगते हैं. डायरेक्टर ने कहा, 'मेरी आंखें बड़ी-बड़ी हैं ना, सारी दिक्कत इसी वजह से है. इसी कारण से लोग मुझे गंजेड़ी और नशेड़ी, ना जाने क्या क्या बोलते हैं. अब मेरी गलती थोड़ी ना है कि मैं इन आंखों के साथ पैदा हुआ हूं.' 

अनुराग ने आगे अपनी फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' को लेकर फैंस के बीच बने क्रेज पर भी रिएक्ट किया. उनसे अक्सर कहा जाता है कि वो अपनी फिल्म का तीसरा पार्ट भी बनाए. डायरेक्टर ने कहा है कि उनके सामने कोई भी अगर उनकी फिल्म का नाम लेता है, तो उन्हें अब गुस्सा आ जाता है. अनुराग ने कहा, 'मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म से सख्त नफरत है. जब कोई आदमी मुझे बोलता है ना वासेपुर वाले, तो मेरा मन करता है कि मैं उसे जूता निकालकर मारूं.'

क्यों गैंग्स ऑफ वासेपुर का नाम सुनकर भड़क जाते हैं अनुराग?

अनुराग ने आगे ये भी बताया कि वो क्यों गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म से नफरत करते हैं. उन्होंने कहा, 'जब वासेपुर थिएटर्स में रिलीज हुई, तब तो कोई उसे देखने नहीं गया. उसका पार्ट 2 सिर्फ चार दिनों के लिए थिएटर्स में लगी थी. वो पहली फिल्म थी जिसे स्टूडियो ने देर में रिलीज की थी. उसके चार दिनों बाद सलमान की एक था टाइगर रिलीज हुई. वो फिल्म ने चार दिन में 22 करोड़ कमाए थे. जिसने बनाई वासेपुर, वो उसे फ्लॉप बताते हैं.'

'अब आप चाहते हो कि मैं वो फिल्म दोबारा बनाऊं? क्यों भई? और किसके लिए बनाऊं? तुम्हारे लिए क्यों वैसी फिल्म दोबारा बनाऊं? अगर तुम मेरी फिल्म थिएटर्स में देखने जाते, तो मेरा घर उससे चल रहा होता. मेरा घर तुम्हारी वजह से नहीं चल रहा है. मैं फायदा, नुकसान के लिए फिल्में नहीं बनाता. मैं इसलिए बनाता हूं क्योंकि मुझे उससे बेहतर और कोई काम नहीं लगता.'

---- समाप्त ----
