निशानची के लिए पहली पसंद थे सुशांत मगर मुझसे बात करना बंद कर दिया था, बोले अनुराग कश्यप

डायरेक्टर अनुराग कश्यप फिल्म 'निशानची' के प्रोमशन्स में बिजी चल रहे हैं. मीडिया हाउसेस में इंटरव्यूज के दौरान फिल्म से जुड़े शॉकिंग खुलासे कर रहे हैं. इसी बीच उन्होंने बताया कि इस फिल्म के लिए पहली पसंद दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत थे, लेकिन एक समय के बाद उन्होंने उनके मैसेजेज का रिप्लाई करना बंद कर दिया.

'निशानची' के प्रमोशन्स में बिजी अनुराग कश्यप (Photo: Instagram @anuragkashyap10)
अनुराग कश्यप अपनी फिल्म 'निशानची' लेकर आ रहे हैं. इसके प्रमोशन्स में वो काफी व्यस्त चल रहे हैं. हाल ही में Galatta Plus संग बातचीत में अनुराग ने बताया कि ये फिल्म उन्होंने दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को ऑफर की थी. पर उस समय चीजें फाइनल नहीं हो पाईं. साथ ही प्रोजेक्ट को लेकर भी अनुराग कश्मकश में चल रहे थे. 

अनुराग ने किया शॉकिंग खुलासा
अनुराग कश्यप ने कहा- मैं सुशांत के साथ 'निशानची' बनना चाहता था. पर उस समय उन्हें धर्मा प्रोडक्शन्स की दो बड़ी फिल्में मिल गईं. 'दिल बेचारा' और 'ड्राइव'. जब सुशांत को ये दो बड़ी फिल्में मिल गईं तो मेरी फिल्म 'बैक सीट' पर चली गईं. 

सुशांत ने मेरे मैसेजेज का रिप्लाई करना बंद कर दिया. जब मैंने बातचीत करने की कोशिश भी की तो उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला लिया. बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत साल 2020 में मुंबई में हुई थी. एक्टर ने सुसाइड किया था. 

कैसी होगी फिल्म 'निशानची'?
फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ने इसे डायरेक्ट किया है. ये कहानी दो सगे भाइयों की है जो एक जैसे दिखते हैं पर दोनों की जिंदगी जीने का तरीका एकदम अलग-अलग है. इसमें ऐश्वर्य ठाकरे, मोनिका पंवार, वेदिका पिंटो और जीशान आय्यूब हैं. 

अनुराग ने काफी देसी स्टाइल में इस कहानी को बताने की कोशिश की है. दो भाइयों के बीच के रिश्ते को काफी फ्रैजाइल दिखाया है. किस तरह दोनों भाई अपनी-अपनी लाइफ के निर्णय लेते हैं और उसे बदलते हैं, ये देखना दिलचस्प होने वाला है. 

ऐश्वर्य, अनुराग कश्यप की इस फिल्म से एक्टिंग की दुनिया में कदम रख रहे हैं. फिल्म में ये बबलू का किरदार अदा करते नजर आएंगे. वेदीका पिंटो उर्फ रिंकू पर ये फिदा होते दिखेंगे. कहानी में ट्विस्ट तब आता दिखेगा जब बबलू का हमशक्ल जुड़वां भाई डबलू एंट्री लेगा. परिवार के सभी लोग उसे देखकर चौंक जाएंगे.

