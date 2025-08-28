scorecardresearch
 

'बॉम्बे वेलवेट की फ्लॉप के कारण रणबीर कपूर का टूटा था भरोसा' बोले अनुराग कश्यप

फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म 'बॉम्बे वेलवेट' पर कहा कि उनकी फिल्म के फ्लॉप होने के कारण रणबीर कपूर अब अपनी फिल्मों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने से कतराते हैं.

रणबीर कपूर स्टारर 'बॉम्बे वेलवेट' पर बोले अनुराग कश्यप (Photo: Black Hat, Instagram @ranbir__kapoor82)
एक्टर रणबीर कपूर बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से हैं जो अपनी परफॉरमेंस से लोगों को इंप्रेस करते आए हैं. भले ही उनकी कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं, मगर उन्होंने कभी उसका असर अपने आप पर नहीं होने दिया. लेकिन फिल्ममेकर अनुराग कश्यप का मानना कुछ और है. उनके मुताबिक रणबीर 'बॉम्बे वेलवेट' जैसी फिल्म के बाद थोड़े सावधान हो गए हैं.

'बॉम्बे वेलवेट' की फ्लॉप पर क्या बोले अनुराग कश्यप?

साल 2015 में आई फिल्म 'बॉम्बे वेलवेट' रणबीर कपूर के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक थी. जिसका बजट अनुराग कश्यप की फिल्मों के मुकाबले कई गुना बड़ा था. मगर जब ये बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई, तब बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई. हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर ने इसपर खुलकर बात करते हुए खुद को फिल्म की फ्लॉप का जिम्मेदार बताया है. 

अनुराग के मुताबिक वो फिल्म के बजट और स्टारकास्ट के साथ सही ढंग से न्याय नहीं कर पाए. उन्हें 'बॉम्बे वेलवेट' वैसी बनानी चाहिए थी, जैसा उन्होंने पहली बार में रीसर्च करते वक्त सोचा था. गलाटा प्लस संग बातचीत में फिल्ममेकर ने कहा, 'हम कभी-कभी पैसा देखकर पागल हो जाते हैं और मैंने यही बॉम्बे वेलवेट के दौरान देखा है.'

'मैंने फिल्म को वैसे ही बनाया जैसा उसका बजट था. मैंने उन सभी बकवासों को भी मान लिया जो मुझसे कही गईं. लोगोंं ने मुझसे कहा कि जब तुम बिना किसी बड़े एक्टर के होते हुए इतनी शानदार फिल्में बना सकते हो, तब सोचो क्या होगा जब तुम्हारे पास बड़े स्टार्स और पैसे होंगे? इसके बाद हम सभी ने देखा कि क्या हुआ था.'

'बॉम्बे वेलवेट' की फ्लॉप के बाद सावधान हुए रणबीर?

अनुराग ने आगे रणबीर कपूर के काम की तारीफ करते हुए एक्टर से जुड़ी एक बात कही. उन्होंने माना कि 'बॉम्बे वेलवेट' की फ्लॉप के कारण रणबीर ने अपने किरदारों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना एक हद तक कम कर दिया है. अनुराग ने कहा, 'रणबीर काफी मेहनत करते हैं. हालांकि मैं एक चीज के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराता हूं कि अब उन्होंने अपने काम में एक्सपेरिमेंट करना कम किया है.'

'एनिमल एक हद तक एक्सपेरिमेंट फिल्म थी. रणबीर अपने डायरेक्टर पर पूरी तरह भरोसा करते हैं. मगर एक वक्त था जब उन्हें अपने आप पर यकीन नहीं रहा था. क्योंकि उनकी लाइन से तीन फिल्में बॉम्बे वेलवेट, जग्गा जासूस और बेशरम फ्लॉप हुई थी. इसके बाद उन्हें कुछ वक्त तक मालूम नहीं था कि क्या करना है. हालांकि रणबीर कभी गलती नहीं करते हैं. हमेशा डायरेक्टर की गलती होती है. जैसा मैं कहता हूं. सभी लोग साथ आते हैं एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, लेकिन डायरेक्टर ही बुरी फिल्म बनाता है.'

बता दें कि फिल्म में रणबीर के अलावा करण जौहर, अनुष्का शर्मा, केके मेनन, विक्की कौशल जैसे एक्टर्स भी शामिल थे. इस फिल्म में करण जौहर पहली बार बतौर विलेन नजर आए थे. 

---- समाप्त ----
