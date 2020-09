विवादों के बीच रव‍िवार को राज्यसभा में कृष‍ि बिल पास कर दिया गया. तब से विपक्ष अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है. जहां इस बिल के पास होने से कई लोग आगबबूला हो रहे हैं तो वहीं कई लोगों ने इसका समर्थन भी किया है. बॉलीवुड सेलेब्स ने भी कृष‍ि बिल पास होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. अनुपम खेर ने इस बिल के समर्थन में एक वीड‍ियो शेयर किया है.

उन्होंने 1990 में आई राजेश सेठी की फिल्म 'जीने दो' का एक सीन शेयर किया है जिसमें अनाज के दाम और किसानों को होने वाले नुकसान का जिक्र किया जा रहा है. इसे साझा करते हुए अनुपम लिखते हैं- 'ये सीन मेरी फिल्म 'जीने दो' का है जिसे राजेश सेठी ने डायरेक्ट किया था. 1990 में बनी इस फिल्म में किसान कैसे शोष‍ित हो रहे थे ये दिखाया गया था. अब जो बिल पास हुआ है उससे किसानों को वो फायदा होगा जो बहुत साल पहले होना चाहिए था. चल‍िए किसानों के दिन बदल गए. जय हो नरेंद्र मोदी'.

अनुपम के इस ट्वीट के बाद यूजर्स ने भी मिले-जुले रिएक्शन देने शुरू कर दिए हैं. कुछ यूजर्स अनुपम के सपोर्ट में हैं तो कुछ ने उन्हें उल्टा ज्ञान दे डाला है. एक यूजर लिखती हैं- 'फिल्म और हकीकत में अंतर है अंकल, फ़िल्म में तो आप भी एक दम खतरनाक विलेन बनते थे, लेकिन असल जिंदगी में तो हम सबने देखा कैसे चंडीगढ़ में 2019 कैम्पेन के दौरान आप एक दुकानदार के सवालों से बचकर भागे थे'. वहीं एक यूजर ने लिखा- 'अपने देश की विडंबना है. व्यवस्था मे परिवर्तन का डर हमारी सबसे बड़ी बेड़ियां है. इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि ये कभी परिवर्तन से नहीं डरी. जो सही लगा वो किया. कृषि बिल साहसी कदम है'.

#WATCH | Condition of farmers has been worrisome over the past 70 years. Now, the situation has changed with the passage of (agriculture) bills. Farmers have become owners. Farmers should become 'Aatmnirbhar': Actor Anupam Kher pic.twitter.com/1zg8pzyTPk