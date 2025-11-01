अल्जाइमर से जूझ रहीं सतीश शाह की पत्नी, मिलकर इमोशनल हुए अनुपम खेर, निकले आंसू

फिल्म 'मैं हूं ना' और सीरियल 'साराभाई वर्सेज साराभाई' से घर-घर में फेमस हुए एक्टर सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन हुआ. उनके जाने से उनके करीबी दोस्त और परिवार गम में हैं. एक्टर की मौत से इंडस्ट्री को भी भारी धक्का पहुंचा है. उनके दोस्त अनुपम खेर, जो पिछले दिनों स्विटजरलैंड में थे, अब इंडिया वापस आने के बाद सतीश शाह की पत्नी से मिलने पहुंचे.

सतीश शाह की पत्नी से मिलने के बाद क्या बोले अनुपम खेर?

अनुपम खेर ने शुक्रवार इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. जिसमें उन्होंने बताया कि जब वो स्विटजरलैंड से वापस आकर अपने दोस्त सतीश शाह की पत्नी मधु से मिलने पहुंचे, तो वो अपने आंसू बड़ी मुश्किल से रोक पाए. उन्होंने खुलासा किया कि एक्टर की पत्नी अल्जाइमर के पहले स्टेज से गुजर रही हैं. वीडियो में अनुपम खेर ने कहा, 'मधु ने मुझे पहले पहचाना और कहा कि अरे, आने के लिए आपका शुक्रिया.'

'और फिर उनकी याददाश्त चली गई...वो फेज में आता है. फिर मैंने उनसे पूछा कि आप कैसी हैं क्योंकि मैं सतीश के बारे में बात नहीं करना चाहता था. मैं उन्हें उस याद में नहीं लेकर जाना चाहता था. मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैसे बात करूं. फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी पत्नी किरण उनसे मिलने आती थीं. लेकिन कुछ सेकेंड बाद उन्होंने कहा चला गया. जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनकी आंखों में आंसू थे. मगर फिर दोबारा वो कहीं खो सी गईं.'

Advertisement

क्यों इमोशनल हुए अनुपम खेर?

वीडियो में आगे अनुपम खेर ने बताया कि उन्होंने सतीश शाह की पत्नी मधु संग अपनी बातचीत के कुछ वीडियो भी शूट किए, जिसे उन्होंने इजाजत के साथ शूट किया. उन्होंने बताया कि एक्टर की पत्नी ने उनके साथ गाने गाए और उन्हें घर में खाना खाने को भी इनवाइट किया. वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि अनुपम खेर सतीश शाह की पत्नी से बातचीत कर रहे हैं. वो उनसे अपनी पत्नी किरण खेर के बारे में भी बातें करते हैं.

अनुपम खेर ने मधु शाह की तारीफ भी की. उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी किरण हमेशा कहती हैं कि सतीश शाह काफी लकी हैं, जो उन्हें मधु जैसी पत्नी मिलीं. अंत में एक्टर ने बताया कि वो इस दौरान बिल्कुल ठीक थे. लेकिन जैसे ही वो वहां से जाने लगे, उनकी आंखें भर आईं. हालांकि वो सतीश शाह की पत्नी के सामने नहीं रोए, लेकिन वहां से निकलने के बाद रोने लगे.

बता दें कि सतीश शाह का निधन 25 अक्टूबर के दिन हुआ था. वो अपने घर में लंच कर रहे थे, जिस दौरान उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई. उनके अंतिम संस्कार पर उनकी सीरियल 'साराभाई' की पूरी टीम शामिल हुई. बाद में वो सभी एक्टर की प्रार्थना सभा में भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने अपनी सीरियल का थीम सॉन्ग गाया.

---- समाप्त ----