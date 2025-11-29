'एक्टिंग में बाप हूं...', क्यों फूटा अनुपम खेर का गुस्सा? बोले- औसत दर्जे के एक्टर्स...

बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर कभी भी किसी भी मुद्दे पर अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटते. हाल ही में अनुपम ने 'राउंडटेबल इंटरव्यूज' पर अपनी राय रखी. ये इंटरव्यूज साल के अंत में होते हैं. पिछले 41 सालों से अनुपम खेर फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. पर कभी भी इन्हें किसी भी राउंडटेबल इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया.
अनुपम खेर ने रखी अपनी बात
Unfiltered with Samdish संग बातचीत में अनुपम खेर ने कहा- लोगों पर निर्भर करता है ये तय करना कि मैं अच्छा हूं या नहीं. और ये कुछ ही लोग हैं जो ये तय करते भी हैं कि उन्हें कितने बड़े नाम अपने इंटरव्यूज में चाहिए. और कौन नहीं चाहिए. ऐसा हमेशा ही होता है. क्योंकि मैं ये सोचकर चलता हूं कि ऐसे लोग काफी औसत दर्जे के होते हैं.
इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कन्ट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या-क्या होना चाहिए. वो तय करने की कोशिश करते हैं कि एक एक्टर का करियर ग्राफ किस तरह ऊपर या नीचे जाना चाहिए. मीडिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं. वो कहते हैं कि हमें अनुपम खेर को राउंडटेबल इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाना. उन्होंने मुझे कभी बुलाया भी नहीं. पर मैं एक बात जानता हूं कि एक्टिंग की दुनिया में मैं इन सबका बाप हूं. मैं एक एक्टिंग स्कूल चलाता हूं. मैंने हाल ही में एक सीनियर एडिटर को बुलाया था और कहा था कि आप उन औसत दर्जे के एक्टर्स से बात करते हुए इतना क्यों खुश हो जाते हैं?
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे सक्सेसफुल होते देखना ही नहीं चाहते हैं. पर मैंने इसके साथ भी जीना सीख लिया है. मुझे अब आत्मविश्वास आ चुका है और इन लोगों की बातों का मुझपर अब फर्क नहीं पड़ता है. जब आप ये समझ लेते हैं कि हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा तो आप अपनी दुनिया के किंग बन जाते हैं. मैंने अपने फेलियर्स पर भी प्ले लिखे हैं और दुनिया को दिखाया है. उस मोमेंट पर आप ऐसे हो जाते हैं जहां आप केयर ही नहीं करते कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं.