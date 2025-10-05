शोबिज में आने से घबरा रहीं थीं अनीत पड्डा, एक्टिंग और पढ़ाई के बीच किया स्ट्रगल, बोलीं- बहुत सारे...

अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म 'सैयारा' ने कमाल कर दिखाया है. बॉक्स ऑफिस पर भी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी. दोनों ही ओवरनाइट सेंसेशन बन चुके हैं. मोहित सुरी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म से दोनों ने ही डेब्यू किया है. हालांकि, अनीत, साल 20022 में आई फिल्म 'सलाम वेंकी' का हिस्सा थीं, लेकिन वो कुछ खास नोटिस नहीं हो पाई थीं. हाल ही में एक इंटरव्यू में अनीत ने बताया कि वो फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने को लेकर काफी घबराई हुई थीं. अजीब-अजीब सी बातें उनके दिमाग में आ रही थीं.

प्राइम वीडियो सीरीज ‘Big Girls Don’t Cry’ में भी अनीत नजर आई थीं. इस दौरान वो श्योर नहीं थीं कि किस तरह वो एक्टिंग और कॉलेज को साथ में संभाल पाएंगी. शोबिज में आने को लेकर अनीत के मन में बहुत सारे डाउट्स थे. ये भी आ रहा था मन में कि वो सर्वाइव कर भी पाएंगी या नहीं. आर्थिक रूप से कितनी मजबूत बन पाएंगी.

कॉलेज और पढ़ाई के बीच किया स्ट्रगल

अनीत ने कहा- कॉलेज और पढ़ाई के बीच मैंने स्ट्रगल किया है. सेट पर मुझे काफी सारी चीजें कल्चर के रूप में अलग दिखती थीं क्योंकि मैं बड़े लोगों से घिरी रहती थी. ट्रैवल होता था. मन में ये आता था कि मैं इस लाइन में अगर अपना करियर बनाऊं तो क्या सक्सेसफुल हो भी पाऊंगी. मुझे अपनी सेफ्टी को लेकर भी मन में आता था. पैसे कमा पाऊंगी या नहीं, ये भी सोचती थी. हालांकि, मैं ये सोचकर चलती थी कि करियर बनाने के लिए और भी विकल्प हैं. कॉलेज के बाद मैं अपनी पढ़ाई आगे कन्टिन्यू कर सकती हूं तो वो भी मैं देख रही थी.

शानू शर्मा से जब अनीत को आई कॉल

कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा ने अनीत पड्डा को कॉल की थी. अनीत उस समय 19 साल की थीं. शानू ने अनीत से उनका ऑडिशन मांगा था जो कि यश राज फिल्म्मस के लिए था. पर अनीत क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई में बिजी थीं तो उन्होंने ये मौका हाथ से गंवा दिया था. शानू से अनीत को सीधे कॉल आना उस समय में बड़ी बात थी.

वर्कफ्रंट की बात करें तो अनीत पड्डा की फिल्म 'सैयारा' 18 जुलाई को थियटर्स में आई थी. ये कहानी वानी बत्रा की थी. एक शर्मिली पोयट जो अपनी क्रिएटिविटी के दम पर म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखती है और छा जाती है. पर अल्जाइमर बीमारी उसको घेर लेती है. कैसे अहान पांडे (कृष कपूर) उसकी मदद करता है, ये देखना दिलचस्प है. दोनों की प्रेम कहानी काफी फ्रेश नजर आती है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

