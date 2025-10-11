scorecardresearch
 

'सैयारा' एक्ट्रेस ने थ्रोबैक वीडियो में की ऐसी हरकत, देखकर भड़के यूजर्स, बोले- अब ये फ्लॉप

वायरल वीडियो में अनीत पड्डा को एक महिला के साथ गाना गाते और मस्ती-मजाक करते देखा जा सकता है. पहली झलक में ये वीडियो मौज-मस्ती से जुड़ी लगती है. लेकिन जब इसमें गाए जाने वाले गाने पर ध्यान दिया जाए तो आपको पता चलता है कि असली दिक्कत क्या है.

अनीत पड्डा का वीडियो हुआ वायरल (Photo: Instagram/@aneetpadda_)
फिल्म 'सैयारा' से फेमस हुईं एक्ट्रेस अनीत पड्डा फैंस की फेवरेट बनी हुई हैं. अपने एक्टिंग टैलेंट और एक्टर अहान पांडे संग केमिस्ट्री के लिए अनीत को खूब प्यार मिला था. हालांकि अब एक्ट्रेस विवादों में जगह बना चुकी हैं. वजह है उनकी एक पुरानी वीडियो, जो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है. इस वीडियो ने मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत कर दिया है.

अनीत पड्डा से नाराज हुए यूजर्स

वीडियो में अनीत पड्डा को एक महिला के साथ गाना गाते और मस्ती-मजाक करते देखा जा सकता है. पहली झलक में ये वीडियो मौज-मस्ती से जुड़ी लगती है. लेकिन जब इसमें गाए जाने वाले गाने पर ध्यान दिया जाए तो आपको पता चलता है कि असली दिक्कत क्या है. यहां अनीत एक फेमस उर्दू कविता 'लब पे आती है दुआ' को गाने के स्टाइल में गा रही हैं. दिक्कत ये है कि ये कविता असल में एक नात है, जो पैगंबर मोहम्मद की प्रशंसा में लिखी या गाई गई कविता है. इसे अरबी में 'नात' कहा जाता है.

भक्ति की कविता को अनीत पड्डा का इस तरह गाना यूजर्स को पसंद नहीं आया. ऐसे में यूजर्स ने वीडियो पर कमेंट कर उन्हें खरी-खरी सुनाई है. यूजर्स का कहना है कि इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. एक यूजर ने कमेंट में लिखा, 'दूसरे धर्म का मजाक उड़ाना मजाक नहीं लगता. अगर कोई भजन को इस तरह गाए, जैसे डांस करते-करते रैप कर रहा हो, तो शायद वो मजाक लगे. मैं एक मुस्लिम हूं और किसी खास धर्म का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन जहां सही दिखे, वहां स्टैंड न लेना भी सही नहीं है. एक मुस्लिम के तौर पर मुझे तकलीफ होती है. इस तरह नात को इस्तेमाल करने से परेशानी होती है, ठीक वैसे ही जैसे मुझे किसी मुस्लिम का दूसरे धर्म का अपमान करने से तकलीफ होती है.'

दूसरे ने लिखा, 'दुनिया में गाने कम पड़ गए क्या, नात पर नाच-गा रहे हो?' तीसरे ने कमेंट किया, 'अनीत पड्डा का काउंटडाउन शुरू हो गया है.' एक और ने लिखा, 'अब होगी ये फ्लॉप.' कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं जो अनीत पड्डा के पक्ष में बात कर रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि अनीत दुआ नहीं बल्कि स्कूल में पढ़ी जाने वाली दुआ है.

बात करें तो फिल्म 'सैयारा' की तो इसमें अनीत पड्डा के साथ अहान पांडे नजर आए थे. फिल्म से पहले अनीत को प्राइम वीडियो की सीरीज 'बिग गर्ल्स डोंट क्राइ' में देखा गया था. 'सैयारा' हिट साबित हुई थी. इस फिल्म ने अहान और अनीत को रातोरात स्टार बना दिया था.

