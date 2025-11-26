scorecardresearch
 

रातोरात मिला स्टारडम, फैंस का प्यार देख प्रेशर में आईं अनीत पड्डा? बोलीं- हर हफ्ते रोती हूं...

सैयारा के बाद मिली अचानक शोहरत से अनीत पड्डा भावुक और खुद पर दबाव महसूस करती हैं. उन्होंने इस बारे में बात की और बताया कि हर दिन बढ़ता फैंडम उनके लिए कितना नया है. वो इससे कैसे डील करती हैं.

क्यों रोती हैं अनीत पड्डा? (Photo: YRF)
सैयारा फिल्म से डेब्यू करना अनीत पड्डा के लिए किसी गोल्डन टिकट मिलने जैसा रहा. उन्हें रातोरात पॉपुलैरिटी मिली. लेकिन वो मानती हैं कि अचानक मिलने वाला ये फेम आसान नहीं होता. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें मिलने वाला प्यार और उम्मीदें कभी-कभी भारी लगने लगती हैं. 

रो पड़ती हैं अनीत

अनीत अब मैडॉक फिल्म्स की फिल्म शक्ति शालिनी की तैयारी कर रही हैं. वो बताती हैं कि उनपर ये अचानक मिली स्टारडम बहुत प्रेशर डालती है. वो कई बार रो पड़ती हैं. 

ग्रेजिया इंडिया से बातचीत में 23 साल की अनीत ने माना कि फेम के साथ भावनात्मक दबाव भी आता है. उन्होंने कहा, “मैं बहुत संवेदनशील हूं. चीजों को गहराई से महसूस करती हूं. लोगों के प्यार की जिम्मेदारी, उन्हें निराश न करने का डर- ये कभी-कभी बहुत दबाव देता है. ये खूबसूरत है, लेकिन कभी-कभी बहुत ज्यादा हो जाता है.”

अनीत की फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ी है. एडिट्स, रील्स और फैन पेज उनके काम और खासकर सैयारा में अहान पांडे के साथ उनकी केमिस्ट्री की तारीफ करते हैं. इस प्यार के बारे में उन्होंने कहा, ''मैं हफ्ते में एक बार अपने फैंस के बनाए एडिट्स देखकर रो देती हूं. इतना प्यार और मेहनत देखती हूं तो बस चाहती हूं कि मैं इसके लायक बन पाऊं.”

Advertisement

शुरुआती मॉडलिंग से बड़े ब्रेक तक

अनीत का सफर सैयारा से बहुत पहले शुरू हुआ. यंग ऐज में उन्होंने मॉडलिंग की और कई ऐड कैंपेन का हिस्सा रहीं. उनका एक्टिंग डेब्यू 2022 में काजोल की फिल्म सलाम वेंकी में एक छोटे रोल से हुआ. 2024 में वे अमेजन प्राइम की सीरीज बिग गर्ल्स डोन्ट क्राई में दिखीं. इसके बाद वो 'युवा सपनों का सफर' शो का हिस्सा बनीं.

लेकिन 2025 ने सब कुछ बदल दिया. मोहित सुरी की सैयारा, जिसे YRF ने बनाया, भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रोमांटिक फिल्म बनी और दुनिया भर में 580 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया. अनीत की खूब तारीफ हुई और वो रातोरात स्टार बन गईं. अब अनीत मैडॉक फिल्म्स की हॉरर कॉमेडी शक्ति शालिनी में काम कर रही हैं.

अहान पांडे संग अफेयर का सच

अहान पांडे और अनीत पड्डा दोनों ने इस साल ही बॉलीवुड में कदम रखा है, लेकिन उनके पेयर को लेकर जितना क्रेज है, वो किसी बड़े स्टार कपल से कम नहीं. फैन पेज उन्हें इंडस्ट्री का अगला “इट कपल” बता रहे थे और सोशल मीडिया ने जैसे उन्हें एक रियल-लाइफ कपल मान ही लिया था. करण जौहर के हल्के-फुल्के इशारों ने अफवाहों को और हवा दी. लेकिन हाल ही में GQ India को दिए इंटरव्यू में अहान ने इन बातों पर विराम लगा दिया. उन्होंने साफ कहा, “अनीत मेरी बेस्ट फ्रेंड है. पूरा इंटरनेट सोचता है कि हम साथ हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है.”

