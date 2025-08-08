scorecardresearch
 

Andhera Trailer: इंसानों को निगलने मुंबई में आया बुरा साया, रूह कंपा देगा 'अंधेरा' का ट्रेलर

प्राइम वीडियो की तरफ से एक सुपरनैचुरल-हॉरर सीरीज 'अंधेरा' रिलीज होने वाली है जो अपनी अनोखी कहानी से ऑडियंस को हैरान कर सकती है. एक लड़की लापता है जिसे पुलिस ढूंढ रही है. मगर उनका सामना एक अंधेरा साया भी मौजूद है जो इंसानों को खत्म कर रहा है.

वेब सीरीज अंधेरा का ट्रेलर (Photo: Youtube @Prime Video India)
प्राइम वीडियो अपने व्यूअर्स के लिए एक सुपरनैचुरल-हॉरर वेब सीरीज 'अंधेरा' लेकर आ रहा है. जिसकी कहानी इंसान की रूह को कंपा सकती है. इसे 'मिर्जापुर' जैसी ब्लॉकबस्टर सीरीज बनाने वाले 'एक्सेल एंटरटेनमेंट' ने बनाया है. जो 14 अगस्त के दिन रिलीज होगी. हाल ही में इसका ट्रेलर भी लॉन्च हुआ है जिससे इसकी कहानी का अंदाजा लगाया जा सकता है.

क्या हो सकती है 'अंधेरा' की कहानी?

मुंबई शहर में एक लड़की अचानक लापता हो गई है जिसे पुलिस ढूंढने की कोशिश में लग जाती है. वहीं एक लड़का है जिसके सपनों में एक अनजान लड़की बार-बार दस्तक देती है और उसे परेशान करती है. सभी का मानना है कि उनके शहर में कुछ असाधारण घटनाएं हो रही हैं. कुछ लोगों ने अपनी आंखों से भी एक ऐसी अजीब चीज देखी है जो अंधेरे में आकर इंसान को निगल जाती है. 

पूरे शहर में अब अंधेरे का खौफ फैल चुका है. जिसके बीच में पुलिस को ये भी पता लगाना है कि आखिर लोगों की अचानक मौत या उनके गायब होने के पीछे किसका हाथ है. जिस लड़की को पुलिस ढूंढ रही है, वो आखिर कहां है? क्या इन सभी घटनाओं का संबंध अंधेरे से जुड़ा है? यही शायद इस सीरीज की कहानी हो सकती है, जो ट्रेलर देखते हुए महसूस हो रहा है.

Advertisement

यहां देखें 'अंधेरा' का ट्रेलर: 

किस दिन रिलीज होगी 'अंधेरा'?

'अंधेरा' के सभी आठ एपिसोड 14 अगस्त से इंडिया और पूरी दुनिया में मौजूद प्राइम मेंबर्स स्ट्रीम कर सकेंगे. इस सीरीज में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और एक्ट्रेस प्राजक्ता कोली, सुरवीन चावला, प्रिया बापट और एक्टर करणवीर मल्होत्रा जैसे दमदार एक्टर्स मेन रोल में नजर आने वाले हैं. वहीं उनके साथ वत्सल सेठ, परवीन डबास और प्रणय पचौरी भी सपोर्टिंग रोल्स में नजर आएंगे.

'एक्सेल एंटरटेनमेंट' के प्रोडक्शन में बनी 'अंधेरा' को रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर, कासिम जगमगिया, मोहित शाह और करण अंशुमन ने प्रोड्यूस किया है. उनके साथ विशाल रामचंदानी एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं. इस सीरीज को गौरव देसाई ने क्रिएट की है जिसे उन्होंने राघव डार, चिंतन सरदा और करण अंशुमन के साथ लिखा है. वहीं 'अंधेरा' को राघव डार ने डायरेक्ट किया है.

---- समाप्त ----
