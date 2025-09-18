सुहाना-नव्या से टूटी बचपन की दोस्ती? अनन्या पांडे की पोस्ट ने मचाई हलचल, फैन्स को हुई टेंशन

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे सुर्खियों में हैं. दरअसल, हाल ही में अनन्या, आर्यन खान की डेब्यू सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की स्क्रीनिंग में नजर आईं. अपने लुक्स को लेकर काफी ट्रोल भी हुईं. मालदीव वेकेशन से वापस लौटने के बाद अनन्या काफी टैन लग रही हैं.

इस बॉडी टैन को अनन्या ने छिपाया नहीं, बल्कि फ्लॉन्ट किया. चेहरे पर तो मेकअप था तो इतना पता नहीं लग पा रहा था, लेकिन बॉडी पर ब्रॉन्जर की मदद से भी वो टैन को नहीं छिपा पाईं. एक और वजह से अनन्या चर्चाओं में आई हुई हैं. वो है उनकी सोशल मीडिया पोस्ट.

दरअसल, बचपन से ही अनन्या की दोस्ती, सुहाना खान, शनाया कपूर और नव्या नवेली नंदा के साथ रही है. चारों दोस्त, आर्यन की सीरीज की स्पेशल स्क्रीनिंग पर तो नजर आईं, लेकिन पैप्स को एक साथ पोज नहीं दिए. ऐसा बहुत कम होता है, जब चारो एक ही इवेंट में हों और एक साथ नजर न आएं. अनन्या ने जो पोस्ट की है, उसमें दोस्ती टूटने और ब्रेकअप की बात लिखी है. ऐसे में फैन्स कयास लगाने लगे हैं कि कहीं चारों के बीच कोई खटपट तो नहीं हो गई है.

अनन्या ने शेयर की पोस्ट

अनन्या ने पोस्ट में लिखा है- दोस्ती और ब्रेकअप कई बार आपको रोमांटिक रिश्तों से भी ज्यादा हर्ट कर देते हैं. ये लाइन्स एक इल्स्ट्रेशन पर लिखी थीं. एक दिल है जो दो हिस्सों में टूट गया है. आधे दिल पर लिखा है- बेस्ट और दूसरे आधे दिल पर लिखा है फ्रेंड्स.

फैन्स कह रहे हैं कि सुहाना और शनाया के अलावा नव्या के साथ क्या अनन्या के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं? एक फैन ने लिखा है कि हमारी भी दोस्तियों टूटती हैं. ऐसे ही सेलेब्स की भी टूटती होंगी. इसमें बड़ी बात क्या है.

