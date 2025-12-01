'सैयारा' की रिलीज से पहले डरे हुए थे अहान पांडे, बहन अनन्या का खुलासा, बोलीं- कोई जानता नहीं था...

इस साल बॉलीवुड की तरफ से ऑडियंस को एक बड़ा सरप्राइज मिला. यश राज फिल्म्स एक लंबे वक्त के बाद थिएटर्स में रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' लेकर आई, जिसने लोगों को अपना दीवाना बनाया. मोहित सूरी के स्टाइल और स्टोरी ने दर्शकों के दिलों को छुआ. इस फिल्म से इंडस्ट्री को भी दो राइजिंग स्टार्स अहान पांडे और अनीत पड्डा मिले.

'सैयारा' की रिलीज से पहले कैसा था अहान पांडे का हाल?

'सैयारा' की सक्सेस ने पूरे बॉलीवुड को बदलकर रख दिया. एक वक्त पर जहां रोमांटिक फिल्मों का अकाल सा पड़ा हुआ था, 'सैयारा' ने उसे दूर किया. इस फिल्म ने न्यू कमर्स अहान और अनीत को भी रातोंरात स्टार बनाया. हालांकि जब फिल्म रिलीज होने वाली थी, तब अहान थोड़े डरे हुए थे. उन्हें डर था कि कहीं उनकी फिल्म देखने ऑडियंस थिएटर्स में आएगी भी या नहीं.

इस बात का खुलासा उनकी कजिन बहन अनन्या पांडे ने किया. हाल ही में वो एक इवेंट में पहुंची थीं, जहां एक्ट्रेस ने 'सैयारा' पर बात की. अनन्या से कहा गया कि आजकल थिएटर्स में कौनसी फिल्म चल जाए, इसका अंदाजा किसी को नहीं है. जिसपर एक्ट्रेस ने कहा, 'हां, अनुमान लगाना नामुमकिन है कि कौनसी फिल्म चलेगी. यहां तक कि मेरे भाई अहान की फिल्म सैयारा भी इसका सही उदाहरण है. किसी को भी नहीं मालूम था कि ये फिल्म रिलीज हो रही है.'

'अहान और अनीत, दोनों को कोई जानता नहीं था. मुझे याद है फिल्म की रिलीज से 3-4 दिन पहले मैंने अहान से कॉल पर बात की थी. और वो बस मुझसे यही कह रहा था कि मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है. मैं उम्मीद करता हूं कि लोग मेरी फिल्म देखने पहुंचे. और फिर उनकी फिल्म ने पहले ही दिन 22 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. ये हैरानी की बात है. उन्होंने इतिहास रच दिया. आपको सचमुच नहीं मालूम कि कब क्या चल जाए. इसलिए मेरे लिए सक्सेस का मतलब है एक अच्छी एक्ट्रेस बनना.'

अहान पांडे की पलटी जिंदगी

'सैयारा' से पहले अहान पांडे को कोई नहीं जानता था. लेकिन आज वो सभी के फेवरेट बन चुके हैं. फैंस उनकी और अनीत पड्डा की जोड़ी को बेहद पसंद करते हैं. दोनों के रिलेशनशिप की खबरें भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं. हालांकि दोनों खुद को एक-दूसरे का अच्छा दोस्त बताते हैं. अब अहान की किस्मत भी अपनी सुपरहिट फिल्म के बाद बदल गई है. उन्हें यश राज फिल्म्स ने एक और प्रोजेक्ट के लिए साइन कर लिया है, जिसे अली अब्बास जफर डायरेक्ट करेंगे.

