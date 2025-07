'अजय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी' की रिलीज डेट फाइनल हो गई है. फिल्म की शूटिंग जोरशोर से चल रही है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिंदगी पर आधारित इस मच-अवेटेड बायोपिक फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म में योगी आदित्यनाथ की भूमिका अनंत जोशी निभा रहे हैं. अपने किरदार में ढलने के लिए उन्होंने भी कड़ी मेहनत की है, यहां तक कि अपना सिर तक मुंडवा लिया है.

अनंत ने मुंडवाया सिर

इस साल जून में सीएम आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर फिल्म की अनाउंसमेंट की गई थी. साथ ही एक नया पोस्टर भी रिलीज किया गया था. ये फिल्म 1 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. योगी आदित्यनाथ जैसा दिखने के लिए अनंत ने अपना सिर तक मुंडवा लिया. एक ऐसा कदम जिसे उन्होंने इमोशनली काफी मुश्किल बताया, क्योंकि उन्हें अपने बालों से बहुत प्यार था.

IANS से बातचीत में अनंत ने कहा कि- बाल कटवाना सिर्फ एक बाहरी बदलाव नहीं था. ये मेरे अंदर के एक हिस्से को छोड़ने जैसा था. ये मेरे लिए सिर्फ एक लुक नहीं था, बल्कि योगी जी की भूमिका को पूरी तरह से अपनाने का तरीका था. लेकिन इस किरदार के लिए ये बलिदान जरूरी था. मैं नकलीपन नहीं चाहता था. मुझे इसे जीना था. मुझे योगी बनना था, सिर्फ उनका अभिनय नहीं करना था.

इस बायोपिक की एक नई झलक देते हुए प्रोडक्शन हाउस ने जून में सोशल मीडिया पर इसका नया पोस्टर शेयर किया था. इसी के साथ लिखा गया,“जग छोड़ा, भगवा ओढ़ा, सेवा में रम गया. एक योगी- जो अकेला ही पूरा आंदोलन बन गया! योगी जी के जन्मोत्सव पर प्रस्तुत है उस कहानी का आरंभ.

कब होगी रिलीज?

प्रोड्यूसर ऋतु मेंगी ने फिल्म को लेकर कहा कि- इस मौके पर रिलीज डेट की घोषणा करना योगीजी के असाधारण जीवन को समर्पित एक सच्ची श्रद्धांजलि है. ऐसा जीवन जो लाखों लोगों को प्रेरित करता है. 'अजय' की आत्मा में त्याग, कर्तव्य और धर्म से प्रेरित परिवर्तन की कहानी है.

शांतनु गुप्ता की बेस्टसेलिंग बायोग्राफी The Monk Who Became Chief Minister पर बेस्ड ये फिल्म एक ऐसे व्यक्ति के जीवन सफर को पर्दे पर लाती है, जिसने निजी महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर त्याग और जनसेवा का रास्ता चुना, और आखिर में भारत के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं में से एक बन गया. फिल्म योगी आदित्यनाथ के रूपांतरण को दिखाएगी. उत्तराखंड के एक सामान्य लड़के अजय सिंह बिष्ट से भारत के एक शक्तिशाली नेता बनने तक की कहानी.

बता दें, लीड रोल निभाने वाले अनंत जोशी इससे पहले 12वीं फेल, ब्लैक आउट जैसी फिल्में और कटहल जैसी सीरीज का हिस्सा रह चुके हैं और अपनी शानदार एक्टिंग की छाप छोड़ चुके हैं.