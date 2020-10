गुजराती फिल्मों के सुपरस्टार नरेश कनोडिया का निधन, कोरोना से पाए गए थे संक्रमित

गुजराती फिल्मों के सुपरस्टार नरेश कनोडिया की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई. वो चार दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनका उनका अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट में इलाज चल रहा था. उनका 77 वर्ष की आयु में निधन हुआ है. उनके निधन से गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है.

गुजराती फिल्मों के सुपरस्टार थे नरेश

नरेश गुजराती फिल्मों के सुपरस्टार थे और उनके आज भी कई दीवाने हैं. अभिनेता नरेश कनोडिया को गुजराती फ़िल्म इंडस्ट्रीज के अमिताभ बच्चन के तौर पर जाना जाता हैं. उनके निधन पर मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने ट्वीट कर अपना शोक व्यक्त किया.

Deeply pained by the demise of Gujarati Cinema Legend Shri Naresh Kanodia ji. My condolences to @hitukanodia and his family. Om Shanti 🙏🏼 pic.twitter.com/yfIObilPyO