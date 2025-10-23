जब 'कुली' के सेट पर घायल हुए अमिताभ बच्चन, इस कन्नड़ स्टार ने मांगी थी मन्नत, बिग बी बोले- मेरे जीवन के लिए...

अमिताभ बच्चन अपने फैंस के लिए कितना महत्व रखते हैं, इसकी एक झलक तब देखने मिली थी जब 1983 में वो फिल्म 'कुली' के दौरान घायल हो गए थे. एक्टर पुनीत इस्सर संग एक एक्शन सीन के दौरान उन्हें चोट आई जिससे वो कुछ समय तक बेहोश हो गए. उनकी जान खतरे में थी. लेकिन फैंस की दुआ से अमिताभ सही-सलामत बच गए और आज हम सभी के बीच मौजूद हैं.

जब 'कुली' के सेट पर घायल हुए थे अमिताभ बच्चन

बिग बी की फिल्म 'कुली' उस दौरान बेंगलुरु में शूट हो रही थी. उनके लिए कई लोगों ने प्रार्थना की थी जिनमें से एक कन्नड़ स्टार एक्टर डॉ. राजकुमार भी शामिल थे. हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति शो के दौरान अमिताभ ने बताया कि कैसे डॉ.राजकुमार संग उनका गहरा नाता रहा है. 'कांतारा चैप्टर 1' के एक्टर-डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने बिग बी को बताया कि वो उन्हें और राजकुमार साहब को बहुत मानते हैं. उनके दिल में दोनों सिनेमा लेजेंड्स के लिए बहुत सम्मान है.

ऋषभ की बात सुनकर बिग बी ने कहा, 'कर्नाटक में उन्हें भगवान जैसा माना जाता है, लेकिन जब मैं उनसे मिला, तो वो बहुत ही सरल और जमीन से जुड़े हुए इंसान थे. वो बहुत साधारण कपड़े पहनते थे और बहुत ही साधारण घर में रहते थे. उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो कोई बड़े स्टार हैं.'

Advertisement

कैसे कन्नड़ स्टार ने दिया था अमिताभ के जीवन में अहम योगदान?

अमिताभ ने आगे बताया कि कैसे राजकुमार ने उनकी अच्छी सेहत के लिए योगदान दिया. उन्होंने कहा, 'मेरे लिए सबसे बड़ी बात तब थी, जब 1982 में मैं कुली के सेट पर एक हादसे का शिकार हो गया था. हम बेंगलुरु में शूटिंग कर रहे थे. उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई थीं. बहुत लोगों ने मेरे लिए दुआ मांगी थी. लेकिन राजकुमार जी का कर्नाटक में अपना स्पेशल मंदिर है.'

'मेरे एक्सीडेंट के बाद वो वहां गए और वहां की परंपरा है कि आप गीले कपड़े पहनते हैं और जमीन पर लेटकर परिक्रमा करते हैं. उन्होंने वो मेरे जीवन के लिए किया था. तब से लेकर उनके निधन तक, मेरा और उनका जुड़ाव बना रहा. मैं उनके बच्चों से भी जुड़ा रहा, जो अब अपने आप में स्टार बन चुके हैं. मैं राजकुमार जैसे इंसान का आशीर्वाद पाकर हमेशा आभारी और कृतज्ञ रहूंगा.'

कन्नड़ स्टार डॉ.राजकुमार का निधन साल 2006 में हुआ था. उनके बेटे पुनीत राजकुमार, कई बेहतरीन कन्नड़ फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. मगर उनका भी साल 2021 में कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हुआ. अब उनके एक और बेटे शिव राजकुमार साउथ के कई बड़े सुपरस्टार संग फिल्मों में काम करते हैं.

---- समाप्त ----