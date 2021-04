द बिग बुल के लिए अमिताभ बच्चन ने की बेटे अभिषेक की तारीफ, कहा ये

एक्टर अभिषेक बच्चन इन दिनों फिल्म बिग बुल को लेकर चर्चा में हैं. कुछ समय पहले ही फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नीप्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म में अभिषेक लीड रोल में हैं. मूवी को मिक्स रिस्पॉन्स मिला. अब अभिषेक के पिता और महानायक अमिताभ बच्चन ने बेटे की तारीफ में एक पोस्ट लिखी है.

अमिताभ बच्चन ने लिखी पोस्ट

अमिताभ ने अभिषेक की एक पोस्ट का फोटो शेयर करते हुए लिखा- WHTCTW..... well done buddy. एक पिता का गर्व. जब आपके बेटे को आपके जूते आने लगे तो वो आपका बेटा नहीं रहता बल्कि दोस्त बन जाता है. so well done buddy !! ❤️❤️❤️❤️❤️ . .. PKRD.

अमिताभ ने अभिषेक की जो पोस्ट शेयर की है, उसमें अभिषेक ने फैंस को फिल्म को प्यार देने के लिए शुक्रिया कहा था. अभिषेक ने लिखा था- मैंने कहा बड़ा सोचो, तो आपने द बिग बुल को सबसे बड़ा धमाका बना दिया. आप सभी के प्यार के लिए थैंक्यू.

WHTCTW .. well done buddy .. pride of a Father .. when the Son starts wearing your shoes then he is no longer your son .. he is your friend .. so well done buddy !! ❤️❤️❤️❤️❤️ . .. PKRD pic.twitter.com/VYuDUegJ8w