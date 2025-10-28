अमिताभ बच्चन की नातिन बॉलीवुड छोड़ क्यों संभालना चाहती हैं फैमिली बिजनेस? बताई वजह

'सदी के महानायक' अमिताभ बच्चन के परिवार की लीगेसी बॉलीवुड में काफी अनोखी है. उनके परिवार के करीब तीन सदस्य, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन इंडस्ट्री में बड़ा नाम बना चुके हैं. अब इसमें उनके नाती अगस्त्य नंदा भी जुड़ने वाले हैं. लेकिन अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा बॉलीवुड में कदम नहीं रखना चाहती हैं.

क्यों बॉलीवुड से दूर हैं अमिताभ बच्चन की नातिन?

नव्या नंदा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. वो काफी खूबसूरत हैं और अक्सर मॉडलिंग भी करती नजर आ चुकी हैं. उन्होंने एक कॉस्मेटिक ब्रैंड के लिए रैंप वॉक भी किया था. मगर नव्या का इरादा अपने परिवार की तरह सिल्वर स्क्रीन पर दिखने का बिल्कुल नहीं है. बल्कि वो अपने पिता निखिल नंदा के साथ उनके ट्रैक्टर का फैमिली बिजनेस संभालना चाहती हैं. हाल ही में मोजो स्टोरी यूट्यूब चैनल संग बातचीत में नव्या ने बॉलीवुड में कदम नहीं रखने का कारण साझा किया.

उन्होंने कहा, 'नहीं, मैं कभी नहीं बॉलीवुड में आना चाहती थी. मुझसे हमेशा यही पूछा जाता है और मुझे नहीं पता क्यों. मुझे लगता है कि मुझे हमेशा इस तरह से पाला गया कि मेरे माता-पिता ने मुझे यही सिखाया कि अगर तुममें 100% जुनून या आत्मविश्वास नहीं है या फिर वो कुछ ऐसा है जो तुम सच में नहीं करना चाहते हो, तो उसे मत करो.

'ये ऐसा कभी नहीं था जो मैं करना चाहती थी. मुझे हमेशा ट्रैक्टर, मेरे पापा और उनके काम में बहुत दिलचस्पी रही. और जब वो काम से वापस आते, तो मैं उनसे इस बारे में बात करती. मेरे लिए ये कहीं ज्यादा दिलचस्प था. लेकिन मैं फिल्में देखना पसंद करती हूं, मुझे गाने सुनने में मजा आता है. जो काम मेरा परिवार करता है, मैं उसके साथ भी हमेशा अपडेटेड रहती हूं. मुझे कॉन्टेंट देखना पसंद है, लेकिन मैं कभी इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती थी.'

कैसे नव्या के मन में आया बिजनेसवुमन बनने का ख्याल?

नव्या ने इसी बातचीत में ये भी कहा कि वो सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर बनकर नहीं रहना चाहती हैं. वो अपने जीवन में और भी चीजों में अपना हाथ आजमाना चाहेंगी. जिस तरह वो मॉडलिंग में भी कोशिश करती हैं, वो उसी तरह बाकी प्रोफेशन्स में भी काम जरूर करेंगी. नव्या ने आगे ये भी बताया कि कैसे उनके मन में बिजनेसवुमन बनने का ख्याल आया. उन्होंने बताया कि वो बचपन से ही ट्रैक्टर्स के इर्द-गिर्द रही हैं.

नव्या ने कहा है, 'मैं दिल्ली में बड़ी हुई हूं और मेरा बचपन ट्रैक्टर्स के आसपास ही गुजरा है. मैंने शुरू से लेकर आखिर तक अपनी दुकान में एक असेंबल भी किया है. मैं इनके इर्द-गिर्द ही पली-बढ़ी हूं इसलिए मुझे बचपन से सिर्फ ट्रैक्टर्स ही पता थे. मेरे लिए ये अब भी सबसे अच्छी चीज है. मैं ट्रैक्टरों को लेकर इतनी एक्साइट हो जाती हूं कि मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं. मुझे ट्रैक्टरों का बहुत शौक है.'

नव्या बताती हैं कि उनका ट्रैक्टर को लेकर जुनून अपने परिवार से ही आया है क्योंकि उनके परिवार में सभी इसे लेकर काफी एक्साइटेड होकर बातें करते हैं. अब वो भी अपने परिवार की इस लीगेसी को अपने दम पर आगे लेकर जाना चाहती हैं. वो लगातार ट्रेनिंग ले रही हैं और जल्द ही अपना फैमिली बिजनेस संभालने वाली हैं.

