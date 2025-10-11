अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म के लिए लगाई थी जान की बाजी, हुआ बुरा असर, फिर भी नहीं मानी हार

'सदी के महानायक' अमिताभ बच्चन आज अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं. वो पिछले करीब 60 सालों से लगातार दर्शकों का मनोरंजन करते आ रहे हैं. जहां इतनी उम्र में लोग अपने काम से रिटायरमेंट ले लेते हैं, वहां बिग बी लगातार दिन-रात काम कर रहे हैं. टीवी पर 'कौन बनेगा करोड़पति' के साथ वो फिल्मों में भी चमक बिखेरते नजर आते हैं.

जब बिग बी ने लगाई थी जान की बाजी

अमिताभ बच्चन ने अपने 56 सालों के फिल्मी करियर में कई शानदार हिट्स दी हैं. 1971 में आई 'जंजीर' से उनकी किस्मत चमकी. जिसके बाद उन्होंने 1983 में आई 'कुली' फिल्म तक राज किया. लेकिन इस फिल्म के बाद, उनकी चमक धीमी हुई. वो इसी फिल्म में गंभीर रूप से चोटिल भी हुए थे. उनकी हालत इतनी खराब थी कि बात उनकी जान पर आ गई थी. लेकिन फैंस की दुआओं से वो बच गए.

अमिताभ ने सिर्फ 'कुली' के वक्त अपनी जान खतरे में नहीं डाली थी. वो इससे पहले एक और फिल्म में भी अपनी जान की बाजी लगा चुके हैं. ये बात है 1979 में आई यश चोपड़ा की फिल्म 'काला पत्थर' की. इस फिल्म में अमिताभ कोयले की खदान में काम करते नजर आए थे. ये फिल्म दरअसल, चासलाना खदान आपदा पर आधारित थी, जो 1975 में घटी थी.

इस फिल्म में बिग बी के साथ एक गंभीर घटना घटी थी. ये हादसा खदान के पास एक बांध के टूटने के बाद हुआ था. शूटिंग के दौरान, अमिताभ दूषित पानी के संपर्क में आए, जिसका उनकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ा था. वो बहुत बीमार हुए लेकिन तब भी, उन्होंने बिना रुके शूटिंग जारी रखी और काम के प्रति अपनी कमिटमेंट दिखाई. दिलचस्प बात ये है कि इस हादसे का जिक्र, अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन ने अपनी एक किताब में भी किया था.

'काला पत्थर' में क्यों खतरे में थी अमिताभ बच्चन की जान?

फिल्म 'काला पत्थर' अमिताभ बच्चन के करियर की उन फिल्मों में से है, जिससे उनका कद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काफी ऊंचा हुआ था. इसमें उनके साथ शत्रुघन सिन्हा और शशि कपूर जैसे मेगा स्टार्स शामिल थे. सभी का काम ऑडियंस को पसंद आया. लेकिन बिग बी के काम की सबसे ज्यादा तारीफ हुई. उन्होंने फिल्म में नेवी ऑफिसर विजय पाल सिंह का रोल बखूबी निभाया था.

जब इसके 42 साल पूरे हुए थे, तब अमिताभ ने खुद फैंस का धन्यवाद करके आभार व्यक्त किया था. 'काला पत्थर' 1979 की सबसे बड़ी फिल्म में से एक थी, जिसमें रेखा, परवीन बाबी और नीतू कपूर जैसी एक्ट्रेसेज भी शामिल थीं.

