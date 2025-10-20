scorecardresearch
 

Feedback

दिवाली पर घर के बाहर आकर फैंस से मिले अमिताभ बच्चन, दी त्योहार की शुभकामनाएं

अमिताभ बच्चन ने देशभर में अपने फैंस को सोशल मीडिया के जरिए दीपावली की बधाई दी है. छोटी दिवाली के मौके पर वो अपने फैंस से भी मिले थे, जिसकी एक झलक उन्होंने दिखाई है.

Advertisement
X
अमिताभ बच्चन ने दी दीपावली की शुभकामनाएं (Photo: X @SrBachchan)
अमिताभ बच्चन ने दी दीपावली की शुभकामनाएं (Photo: X @SrBachchan)

देशभर में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है. बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारे भी इस खुशी के मौके पर अपने फैंस को बधाई दे रहे हैं. 'सदी के महानायक' अमिताभ बच्चन ने भी दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने ट्वीट किया है, जिसमें वो अपने घर जलसा के बाहर, फैंस से मिलते भी नजर आए हैं.

अमिताभ बच्चन ने दी दिवाली की शुभकामनाएं

अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. यहां वो अपने मस्तीभरे अंदाज से फैंस को इंप्रेस करते हैं. लेकिन दिवाली जैसे शुभ अवसर पर फैंस को बिग बी के ट्वीट का इंतजार रहता है. संडे के दिन पूरे देशभर में छोटी दिवाली का जश्न मनाया गया. इस खास मौके पर बिग बी अपने फैंस से मिले और उनका दिन सबसे खास बनाया.

उन्होंने इसका एक फोटो भी शेयर किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में फैंस उनके घर के बाहर नजर आए. वहीं बिग बी ने सिर पर एक कैप और जैकेट पहने उनका आभार व्यक्त किया. आज अमिताभ बच्चन ने अपने चाहने वालों के लिए दिवाली पर ट्वीट कर लिखा, 'दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं.'

केबीसी में इस तरह दिवाली मनाएंगे अमिताभ बच्चन

Advertisement

इस बार कौन बनेगा करोड़पति में दिवाली बहुत खास तरीके से मनाई जाएगी. शो में अमिताभ बच्चन को एंटरटेन करने कॉमेडी के दो धुरंधर सुनील ग्रोवर और कृष्णा अभिषेक आएंगे. जहां सुनील, अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट बनकर, उन्हें हंसाएंगे. वहीं कृष्णा धर्मेंद्र बनकर सभी का मनोरंजन करेंगे. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @sonytvofficial

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @sonytvofficial

शो के कुछ प्रोमो सामने आए हैं, जिसमें सुनील हॉट सीट पर बैठकर अमिताभ बच्चन के साथ गेम खेल रहे हैं. उन्हें देखकर एक्टर के होश उड़े नजर आते हैं. वो कहते भी हैं कि उन्हें सामने बैठे सुनील को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो खुद से बात कर रहे हैं. सुनील अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में बिग बी को कॉपी करते हैं, जिससे हर कोई हंस-हंसकर लोटपोट होता है. अब फैंस को इस दिवाली स्पेशल एपिसोड का इंतजार है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement