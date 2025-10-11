scorecardresearch
 

Feedback

अमिताभ बच्चन का 83वां जन्मदिन, फैंस की उमड़ी भीड़, सुपरस्टार के लिए मांगी दुआ

आज 'सदी के महानायक' अमिताभ बच्चन अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास दिन पर सुपरस्टार के फैंस उनके घर के बाहर पहुंचे. उन्होंने अमिताभ बच्चन की लंबी उम्र के लिए अपनी दुआएं भेजी.

Advertisement
X
अमिताभ बच्चन का जन्मदिन मनाने प्रतीक्षा के बाहर पहुंचे फैंस (Photo: Instagram @ amitabhbachchan)
अमिताभ बच्चन का जन्मदिन मनाने प्रतीक्षा के बाहर पहुंचे फैंस (Photo: Instagram @ amitabhbachchan)

अमिताभ बच्चन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक हैं. उनका स्क्रीन प्रेजेंस आज भी आइकॉनिक माना जाता है. वो जिस उम्र में आज हैं, उसमें भी लगातार काम कर रहे हैं. टेलीविजन पर 'केबीसी' के साथ, वो फिल्मों में भी नजर आते हैं. अब आज अमिताभ बच्चन अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं. 

अमिताभ बच्चन का जन्मदिन, फैंस ने किया सेलिब्रेट

अमिताभ बच्चन की फैन फॉलोइंग इंडिया में काफी ज्यादा है. हर कोई उनकी कलाकारी का दीवाना है. देश के हर कोने से फैंस उनके मुंबई स्थित घर 'प्रतीक्षा' को देखने पहुंचते हैं. अमिताभ हर संडे अपने फैंस से भी उनके घर के बाहर आकर मिलते हैं. ऐसे में आज जब सुपरस्टार का जन्मदिन है, तो फैंस भारी संख्या में उन्हें मुबारकबाद देने पहुंच गए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

rekha, amitabh bachchan
अमिताभ को कॉपी करती हैं रेखा, जब सुनाया था 'सिलसिला' से जुड़ा किस्सा 
Amitabh Bachchan stands for Women who are Homemakers
'16 घंटे काम-प्रोड्यूसर का पैसा नहीं डुबाते अमिताभ', बोला मेकअप आर्टिस्ट 
Smita Patil, Manthan movie
'सुहागन मरूं', स्म‍िता पाट‍िल की आख‍िरी इच्छा, मेकअप आर्टिस्ट ने यूं की पूरी  
Rajat bedi on father demise
राजेश-अमिताभ की दुश्मनी ने बर्बाद किया इस डायरेक्टर का करियर, बेटे का दावा  
Amitabh Bachchan at Kaun Banega Crorepati season 17
'गर्व से कहो तुम होममेकर हो' मह‍िलाओं के सम्मान में बोले अमिताभ बच्चन 

सैकड़ों की संख्या में जुटे चाहने वालों ने रात के 12 बजट ही अमिताभ बच्चन के लिए केक काटा, मिठाइयां बांटी और जोर-शोर से “हैप्पी बर्थडे अमित जी, तुम जियो हजारों साल” के नारे लगाए. कई फैंस उनके मशहूर किरदारों कुली, विजय, के गेटअप में पहुंचे थे. सुपरस्टार के घर के बाहर का माहौल पूरी तरह उत्सव जैसा था.
 

देश के अलग-अलग हिस्सों से आए फैंस की एक ही तमन्ना थी कि उन्हें बस एक झलक अमिताभ जी की मिल जाए. सुरक्षा को ध्यान में रखकर मौके पर पुलिसकर्मी भी तैनात रहे. देर रात तक भीड़ बनी रही, लेकिन जब सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि बच्चन साहब किसी वजह से बाहर नहीं आएंगे, तो फैंस मायूस होकर लौट गए.

Advertisement

फिर भी उनके दिलों में वही जोश और प्यार बरकरार रहा क्योंकि 83 साल की उम्र में भी अमिताभ बच्चन के अंदर आज भी वही ऊर्जा, वही दम है जो आज के युवाओं में भी कम ही देखने को मिलता है. इस मौके पर उनके एक फैन ने भी आजतक से बात की है. उन्होंने बताया है कि वो गुजरात से स्पेशल अमिताभ बच्चन को बर्थडे विश करने आए हैं. उन्हें लोग जूनियर बच्चन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि उनका लुक हूबहू बिग बी जैसा है.

केबीसी में किस तरह अमिताभ बच्चन ने सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे?

अमिताभ बच्चन का हर साल जब भी जन्मदिन आता है, तो उनके शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के मेकर्स उसे खास बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते. इस साल भी बिग बी ने अपना जन्मदिन धूमधाम से केबीसी के सेट पर मनाया. इस खास मौके पर लेजेंडरी राइटर जावेद अख्तर अपने बेटे डायरेक्टर-एक्टर फरहान अख्तर के साथ पहुंचे थे. 

तीनों ने इस दौरान काफी मस्ती-मजाक किया. वहीं अमिताभ और जावेद अख्तर ने अपनी पुरानी यादों को ताजा किया. उन्होंने 'जंजीर', 'शोले' जैसी कल्ट फिल्मों को याद किया जिससे बिग बी का करियर आसमान पर पहुंचा था. अपने जन्मदिन पर सुपरस्टार ने अपनी दिवंगत मां तेजी बच्चन को भी याद किया, जिसके बाद उनकी आंखें भी नम हुईं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement