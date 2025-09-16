'चापलूसी नहीं करती...', अमीषा पटेल ने खुद को बताया आउटसाइडर, खोली इंडस्ट्री की पोल

बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल अपनी बेहतरीन एक्टिंग के अलावा अपने बेबाक बयानों के लिए भी जानी जाती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने बॉलीवुड इंडस्ट्रूी के बारे में खुलकर अपनी बात रखी है. उन्होंने ये भी बताया कि इंडस्ट्री में कई लोग ऐसे हैं, जो उन्हें पसंद नहीं करते हैं.

Zoom को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने कहा, 'फिल्म कहो ना... प्यार है' की सक्सेस के बाद उन्हें उस तरह का फेम नहीं मिला, जिसकी वो हकदार रहीं.' इसी के साथ एक्ट्रेस ने खुद को आउटसाइडर बताया है.

क्या कहा अमीषा पटेल ने?

इस इंटरव्यू में अमीषा पटेल ने कहा, 'ऑयिडंस का प्यार मैटर करता है. चाहे आप किसी भी कैंप का हिस्सा हो. हां, मैं कुछ कैंप का हिस्सा नहीं थी, मैं शराब-सिगरेट नहीं पीती, काम के लिए चापलूसी नहीं करती, जो मिलता है वो काम मुझे मेहनत से मिलता है. इस वजह से कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते. मैं किसी के आगे-पीछे नहीं घूमती.'

इसी के साथ एक्ट्रेस ने बड़ा बयान देते हुए कहा, फिल्म 'कहो ना प्यार है' को जब करीना कपूर ने छोड़ा, तब मुझे मौका मिला. अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री से होती तो शायद मैं पहली पसंद होती.'

Advertisement

आउटसाइडर पर क्या बोलीं अमीषा?

अमीषा पटेल ने खुद को आउटसाइडर बताते हुए कहा, 'आपके लिए इंडस्ट्री में तब और ज्यादा मुश्किल होती है, जब यहां से आपका पति या बॉयफ्रेंड न हो. बिना खुद को पावर कपल के रुप में प्रेजेंट करने पर भी कई बार मुश्किल हो जाता है. दूसरों से कम सपोर्ट मिलता है और उनके पास भी आपको सपोर्ट करने की कोई खास वजह नहीं है क्योंकि आप एक आउटसाइडर हैं.'

बता दें कि अमीषा पटेल एक्ट्रेस होने के अलावा मॉडल भी हैं. एक्ट्रेस को आखिरी बार फिल्म गदर 2 में सनी देओल के साथ देखा गया था. ये फिल्म साल 2023 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी. जो कि साल 2001 में आई फिल्म गदर: एक प्रेम कथा का सीक्वल थी.



---- समाप्त ----