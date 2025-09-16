scorecardresearch
 

Feedback

'चापलूसी नहीं करती...', अमीषा पटेल ने खुद को बताया आउटसाइडर, खोली इंडस्ट्री की पोल

बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने खुद को आउटसाइडर्स बताया है. उन्होंने ये भी बताया कि क्यों बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं. इसके साथ ही उन्होंंने अपनी पहली फिल्म 'कहो ना प्यार है' का जिक्र भी किया.

Advertisement
X
बॉलीवुड पर बोलीं एक्ट्रेस अमीषा पटेल (Photo: Instagram/@ameeshapatel9)
बॉलीवुड पर बोलीं एक्ट्रेस अमीषा पटेल (Photo: Instagram/@ameeshapatel9)

बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल अपनी बेहतरीन एक्टिंग के अलावा अपने बेबाक बयानों के लिए भी जानी जाती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने बॉलीवुड इंडस्ट्रूी के बारे में खुलकर अपनी बात रखी है. उन्होंने ये भी बताया कि इंडस्ट्री में कई लोग ऐसे हैं, जो उन्हें पसंद नहीं करते हैं. 

Zoom को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने कहा, 'फिल्म कहो ना... प्यार है' की सक्सेस के बाद उन्हें उस तरह का फेम नहीं मिला, जिसकी वो हकदार रहीं.' इसी के साथ एक्ट्रेस ने खुद को आउटसाइडर बताया है. 

क्या कहा अमीषा पटेल ने?
इस इंटरव्यू में अमीषा पटेल ने कहा, 'ऑयिडंस का प्यार मैटर करता है. चाहे आप किसी भी कैंप का हिस्सा हो. हां, मैं कुछ कैंप का हिस्सा नहीं थी, मैं शराब-सिगरेट नहीं पीती, काम के लिए चापलूसी नहीं करती, जो मिलता है वो काम मुझे मेहनत से मिलता है. इस वजह से कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते. मैं किसी के आगे-पीछे नहीं घूमती.'

सम्बंधित ख़बरें

Shalini Pandey
एयरपोर्ट पर यूं नज़र आईं Shalini Pandey 
Rohit Purohit,Sheena Bajaj
फेमस एक्ट्रेस बनी मां, बेटे को दिया जन्म, दिखाई पहली झलक  
Sara_Ali_Khan
क्यूट स्माइल, ट्रेडिशनल अंदाज, आपने देखा Sara का ये लुक 
Huma Qureshi gets engaged
बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने गुपचुप की सगाई! फोटो वायरल 
Raveena Tandon
ब्लैक आउटफिट में Raveena Tandon का स्टाइलिश अंदाज 

इसी के साथ एक्ट्रेस ने बड़ा बयान देते हुए कहा, फिल्म 'कहो ना प्यार है' को जब करीना कपूर ने छोड़ा, तब मुझे मौका मिला. अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री से होती तो शायद मैं पहली पसंद होती.'

Advertisement

आउटसाइडर पर क्या बोलीं अमीषा?
अमीषा पटेल ने खुद को आउटसाइडर बताते हुए कहा, 'आपके लिए इंडस्ट्री में तब और ज्यादा मुश्किल होती है, जब यहां से आपका पति या बॉयफ्रेंड न हो. बिना खुद को पावर कपल के रुप में प्रेजेंट करने पर भी कई बार मुश्किल हो जाता है. दूसरों से कम सपोर्ट मिलता है और उनके पास भी आपको सपोर्ट करने की कोई खास वजह नहीं है क्योंकि आप एक आउटसाइडर हैं.'

बता दें कि अमीषा पटेल एक्ट्रेस होने के अलावा मॉडल भी हैं. एक्ट्रेस को आखिरी बार फिल्म गदर 2 में सनी देओल के साथ देखा गया था. ये फिल्म साल 2023 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी. जो कि साल 2001 में आई फिल्म गदर: एक प्रेम कथा का सीक्वल थी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement