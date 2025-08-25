परिवार से तोड़ा था रिश्ता, कंट्रोवर्सी में फंसे अमाल मलिक, कुबूल की गलती, बोले- मेरा ट्रॉमा...

फैमिली से मदभेद को लेकर चर्चा में रहे सिंगर-कम्पोजर अमाल मलिक की बिग बॉस के घर में एंट्री हो चुकी है. उन्होंने रोमांटिक गाना 'कौन तुझे यूं प्यार करेगा' गा कर शो में एंट्री ली. इसी के साथ वो बिग बॉस के घर में एंट्री लेने वाले आखिरी कंटेस्टेंट बने. लेकिन आते के साथ ही उन्होंने सलमान खान को चिंता में डाल दिया.

साथ ही उन्होंने बीते दिनों हुई अपनी कॉन्ट्रोवर्सी पर बात की. अमाल ने बताया कि वो भटक गए थे, वो डिप्रेशन का भी शिकार रहे हैं. वो मानते हैं कि इसकी वजह उन्हें जल्दी मिली सक्सेस है.

अमाल को देख क्यों शॉक हुए सलमान?

अमाल को देखते ही सलमान ने कहा कि जैसे तुम्हारा नाम सुना तो मुझे लगा कि तुम नहीं जाओगे घर के अंदर. अमाल के पूछने पर कि ऐसा क्यों? तो सलमान ने कहा कि क्योंकि तुम्हारे गाने अच्छे चल रहे हैं. तो अमाल ने कहा कि इसका क्रेडिट आपको जाता है, शुरुआत आपके साथ ही हुई थी, आज फिर से जब कुछ नया करने जा रहा हूं तो आप हो साथ में. आप मेरे लिए हमेशा लकी रहे हो.

सलमान ने आगे अमाल को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं खुश हूं लेकिन ये नहीं समझना कि मैं बचपन से आपको जानता हूं तो... समझ गए ना? ये सुनते ही अमाल ने भी अपने कान पकड़ लिए. फिर सलमान आगे बोले- क्योंकि घर के बाहर में भी मैंने कभी आपको वैसे ट्रीट नहीं किया है. फिर एक्टर ने दर्शकों को बताया कि ये लड़का इतना टैलेंटेड है कि इसकी आवाज, म्यूजिक की सेंस, ये अपने काम में माहिर है.

Advertisement

सलमान ने अमाल की हाल ही में हुई कॉन्ट्रोवर्सी पर इशारा करते हुए कहा कि हालांकि कभी-कभी ये राज खोल देता है. तो अमाल ने भी बिना देरी किए अपनी गलती मानी और कहा कि हुई है गलती. आपने हमें हमेशा प्यार दिया है लेकिन कभी ओवरप्रोटक्टिव नहीं हुए हो. हमेशा हमें अपनी लड़ाई खुद लड़ने दी है. आपने हमें हमारी आइडेंटिटी बनाने दी है.

अमाल ने आगे अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि मुझे बहुत जल्दी सक्सेस मिल गई. मैं बहुत ज्यादा गलतफहमियों का शिकार हो गया, ये बहुत जल्दी मिली सक्सेस का नतीजा हो सकता है. बिल्कुल पगलैट हो गया मैं. अब जाकर मेरा टेम्परामेंट थोड़ा डाउन हुआ है. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस शो के द्वारा जिन्होंने मुझे इतने सालों में इतना प्यार दिया, वो मेरे म्यूजिक को तो जानते हैं लेकिन अब असली अमाल को जानें. एक वो अमाल भी है जो ऐसा नहीं है, लेकिन वैसा क्यों बन गया ये मैं चाहता हूं वो जानें.

अमाल को किस बात से डर लगता है?

अमाल ने बताया कि उन्हें डर है कि जब वो बाथरूम साफ करेंगे तो लोग उन्हें देखेंगे. सिंगर बोले- मैं बिल्कुल तैयारी के साथ नहीं आया हूं. लोग मुझे जैसे देखेंगे, मैं जो कपड़े पहने होऊंगा, वो बहुत अजीब है. मुझे कॉफी, चाय और अंडे उबालने भी अच्छे से नहीं आते. लेकिन कोई सिखाए तो मैं कोशिश जरूर करूंगा. मैंने खुद के घर में कुछ नहीं किया है. मेरी मेडिकल कंडीशन है कि मैं जोर से खर्राटे लेता हूं. मेरे खर्राटे से हाथी-घोड़े सब जग सकते हैं. मैं टेप्स वगैरह लेकर आया हूं, लेकिन कभी वो निकल गया तो अगले दिन पंगा जरूर होगा.

Advertisement

साथ ही अपना रिलेशनशिप स्टेटस जाहिर करते हुए अमाल ने कहा कि मैं फिलहाल सिंगल हूं, बड़ी उम्मीदें थीं कि वो प्यार लौटेगा लेकिन आया नहीं. अमाल ने बताया कि वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं. अपने एक ट्वीट का जिक्र करते हुए अमाल ने कहा कि- मैंने एक पोस्ट किया था जिसमें बताया था कि मैं डिप्रेस्ड हूं. मम्मी-पापा बहुत दुखी भी हुए थे. मेरे दिमाग में चीजें चलती रहती हैं. मेरा ट्रॉमा है वो, मैं अरमान तक को गाली दे देता हूं. प्रोड्यूसर को गाली दे देता हूं कि उसने मेरा गाना नहीं सुना. मैं स्लीप वॉकिंग के साथ स्लीप टॉकिंग भी करता रहता हूं.

मालूम हो कि अमाल बीते दिनों अपने ट्वीट्स को लेकर खूब चर्चा में रहे थे. उन्होंने पब्लिकली अपने परिवार से रिश्ते तोड़ लिए थे. हालांकि परिवार ने इसे गलत बताया था. अमाल म्यूजिक कम्पोजर अनु मलिक के भतीजे हैं तो वहीं सिंगर अरमान मलिक के बड़े भाई हैं.

---- समाप्त ----