शुगर प्रोडक्ट्स एंडोर्स करने पर Alia Bhatt पर भड़के यूजर्स, कपिल के शो की याद दिलाई

फैंस के दिलों पर राज करने वालीं बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों हेटर्स के निशाने पर हैं. यूं तो आलिया को हमेशा ही लोगों का बेशुमार प्यार मिलता है, लेकिन आलिया के शुगर कंटेंट प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करने पर कई लोग उनसे नाराज नजर आ रहे हैं और उन्हें इस बात के लिए खरी-खोटी सुना रहे हैं.

आलिया पर भड़के यूजर्स

दरअसल, आलिया भट्ट अपनी पर्सनल लाइफ में शुगर को अपनी डाइट से काफी दूर रखती हैं. आलिया जब अपनी फिल्म कलंक के प्रमोशन के लिए द कपिल शर्मा शो में आई थीं तो उन्होंने बताया था कि शुगर सेहत के लिए कितनी नुकसानदायक है.

शुगर प्रोडक्ट्स को लेकर आलिया के इसी रुख पर लोग नाराज नजर आ रहे हैं. आलिया कई ऐसे विज्ञापन करती हैं, जिसके चलते शुगर ड्रिंक और शुगर प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करने पर लोग आलिया पर भड़क रहे हैं और उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स आलिया के दो अलग वीडियो को शेयर करके उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं. एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि द कपिल शर्मा शो में जब आलिया को शुगर वाली कॉफी दी गई, तो वो एक सिप लेते ही शॉक्ड हो जाती हैं और हैरानी से कहती हैं- इसमें शुगर डाला है. कपिल कहते हैं थोड़ा सी डाली है. लेकिन आलिया शुगर वाली कॉफी पीने से साफ इनकार कर देती हैं. आलिया आगे कहती हैं अच्छा नहीं है शुगर. आलिया ये भी कहती हैं- शुगर नहीं खाना चाहिए, अगर खा रहे हो तो फलों के रूप में खाओ.

— Filmy Pulao (@FilmyPulao) May 8, 2022

वहीं, यूजर्स द्वारा शेयर किए गए एडवर्टाइजमेंट वीडियो में आलिया शुगर प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करती दिख रही हैं. ऐसे में कई यूजर्स आलिया भट्ट पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं.

आलिया को खरी-खोटी सुना रहे यूजर्स

एक यूजर ने आलिया के दोनों वीडियो शेयर करके उन्हें ट्विटर पर टैग भी किया है. यूजर ने वीडियो के साथ लिखा- पैसों के लिए कुछ भी.

— Punit Soni (@truthseeeeekerr) May 8, 2022

एक दूसरे यूजर ने आलिया भट्ट पर भड़कते हुए लिखा- पैसों के लिए ये लोग पॉइजन भी बेच सकते हैं.



For money they can sell po!$!on too if needed sugar is still called to be a slow po!$!on !! https://t.co/fY55nVgZLv

यहां देखें यूजर्स और क्या कह रहे हैं-

.@aliaa08 is admitting that sugar is extremely unhealthy, how can she promote products with high sugar content, @ASCI?

Also, why hasn't @fssaiindia taken any steps to regulate sugar levels in packaged food, especially softdrinks?

Everyone fooling the consumer.

cc:@jagograhakjago https://t.co/x7RNv7SJqy

This much thought process isn't naturally coming. It's all scripted. And yes they are hypocrisy personified. https://t.co/eC4IHtTK3l

— Viraat Hindu (@ShivoBhairava) May 8, 2022