आलिया भट्ट ने एक बार फिर अपनी प्राइवेसी में दखल देने वालों को झाड़ लगाई है. आलिया, अपने पति रणबीर कपूर के साथ मिलकर मुंबई में एक नया घर बनवा रही हैं. 250 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस घर की फोटो और वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर छाई रहती है. जब भी कपल घर के कंस्ट्रक्शन को देखने के लिए जाता है पैपराजी उनके पीछे होती है. हाल ही में आलिया के नए घर की कुछ नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं. इनमें उनके घर की सजावट, फ्लोर और पेड़-पौधों से हुई डेकोरेशन को देखा जा सकता है. अब इसपर एक्ट्रेस ने एक पोस्ट शेयर की है.

आलिया भट्ट का भड़का गुस्सा

इंस्टाग्राम पर आलिया भट्ट ने एक लंबी पोस्ट लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके घर की उनकी मर्जी के बिना फोटो और वीडियो लेना गलत है और उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन है. एक्ट्रेस ने लिखा, 'मैं समझती हूं कि मुंबई जैसे शहर में स्पेस लिमिटेड है. कभी-कभी आपकी खिड़की से दूसरे शख्स का घर दिखता है. लेकिन इससे आपको उस शख्स के निजी रेजिडेंट की वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करने का हक आपको नहीं मिलता.'

इस बारे में आलिया ने आगे लिखा, 'हमारे अभी बन रहे घर का एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया और उसे कई पब्लिकेशन ने शेयर किया है, वो भी बिना हमें बताए और हमारी सहमति के. ये प्राइवेसी का उल्लंघन और सिक्योरिटी की गंभीर दिक्कत है. किसी की मर्जी के बिना उसके निजी स्पेस की फोटो लेना या वीडियो बनाना 'कंटेंट' नहीं बल्कि उल्लंघन है. इसे नॉर्मल नहीं माना जाना चाहिए.'

एक्ट्रेस ने आगे यूजर्स और मीडिया से दरख्वास्त की. उन्होंने लिखा, 'आप खुद ही सोचिए, अगर कोई आपके घर के अंदर की फोटो खींचकर उसे पब्लिक में वायरल कर दे तो आप इसे सहन करेंगे? कोई भी नहीं करेगा. तो ये हमारे तरफ से नम्र लेकिन कड़क दरख्वास्त है कि अगर ऐसा कोई भी कंटेंट इंटरनेट पर दिखाई दे, तो कृपा करके उसे आगे शेयर न करें. और मीडिया में हमारे जो भी दोस्त हैं, जिन्होंने इन फोटो और वीडियो का इस्तेमाल किया है, मैं उनसे दरख्वास्त करती हूं कि उन्हें तुरंत हटा लें. शुक्रिया.'

यूजर्स ने किया आलिया का सपोर्ट

आलिया भट्ट की इस पोस्ट पर कई यूजर्स उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, 'जिन लोगों ने वो तस्वीरें शेयर की है, उनपर कानूनी एक्शन लीजिये.' दूसरे ने लिखा, 'और लोग सोचते हैं कि विराट कोहली आखिर लंदन क्यों शेयर हो गए.' एक और ने लिखा, 'लोगों की प्राइवेसी की इज्जत करनी चाहिए. अपनी सीमा को लांघना नहीं चाहिए.'

ये पहली बार नहीं है जब आलिया भट्ट ने अपनी प्राइवेसी और घर के अंदर की रिकॉर्डिंग को लेकर पोस्ट शेयर की हो. कुछ वक्त पहले एक्ट्रेस की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं, जिनमें उन्हें अपने घर के अंदर वक्त बिताते देखा गया था. ये फोटोज आलिया के घर में लगी कांच की खिड़की से ली गई थीं और फिर इन्हें इंटरनेट पर डाल दिया गया. तब भी एक्ट्रेस ने सख्त मैसेज शेयर किया था.

