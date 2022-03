Gangubai Kathiawadi Box Office Collection Day 5: गंगूबाई काठियावाड़ी की कमाई 50 cr के पार, शिवरात्रि हॉलिडे का मिला फायदा

आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमा लिया है. फिल्म का तोबड़तोड़ कलेक्शन जारी है. वर्किंग डेज में भी गंगूबाई जिंदाबाद बनी हुई है. फिल्म ने 5 दिन में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.

आलिया की फिल्म की दमदार कमाई

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म के 5वें दिन का कलेक्शन शेयर किया है. उन्होंने ट्वीट कर बताया फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी 5वें दिन सुपर स्ट्रॉन्ग पकड़ बनाकर रखने में कामयाब रही है. फिल्म को महाशिवरात्रि के हॉलिडे का फायदा मिला. 5वें दिन पहले दिन के करीब कमाई की. फिल्म ने शुक्रवार को 10.50 cr, शनिवार को 13.32 cr, रविवार को 15.30 cr, सोमवार को 8.19 cr, मंगलवार को 10.01 cr कमाए. भारतीय बाजार में गंगूबाई का कुल कलेक्शन 57.32 करोड़ हो गया है.

#GangubaiKathiawadi maintains a super-strong grip on Day 5, thanks to the holiday [#MahaShivratri]… In fact, Day 5 is almost at par with Day 1… Fri 10.50 cr, Sat 13.32 cr, Sun 15.30 cr, Mon 8.19 cr, Tue 10.01 cr. Total: ₹ 57.32 cr. #India biz. pic.twitter.com/ZtUjFiqX70