Russia Ukraine War: यूक्रेन तुम्हारे लिए खेल है' शो ने 33 साल पहले दिखाई थी यूक्रेनियंस की हिम्मत, वायरल

रूस और यूक्रेन के बीच जंग के हालात में यूक्रेन की जनता ने भी हथ‍ियार उठा लिए हैं. यूक्रेन की आवाम ने अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी तत्परता दिखाई है. लेक‍िन क्या आपको मालूम है यूक्रेन‍ियंस के इस जोश को कई साल पहले अमेर‍िकन सिटकॉम Seinfeld में दिखाया जा चुका है. शो का एक सीन यूक्रेन‍ियंस के मौजूदा हाल को सटीक बयां करता है.

Seinfeld का यह सीन काफी वायरल हो रहा है. इस सीन में क्रेमर और न्यूमैन (कैरेक्टर्स के नाम) एक सबवे में बैठकर कोई गेम खेलते हैं. उन्होंने अपने लैप पर एक बोर्ड गेम रखा होता है जिसमें वे दोनों दुन‍िया में हुकूमत करने वाले देशों को लेकर बहस करते दिखाई देते हैं. बहस में क्रेमर वेस्टर्न यूरोप की हुकूमत पर अपना प्वाइंट रखता है. इस प्वाइंट पर वह अपनी जीत का जश्न मनाने ही वाला होता है कि न्यूमैन कहता है- 'मैं अभी हारा नहीं हूं क्योंक‍ि मेरे पास अभी भी यूक्रेन में सेना है.'

