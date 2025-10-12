scorecardresearch
 

6वीं बार मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवॉर्ड, इमोशनल हुईं आलिया भट्ट, लिखा- काश...

70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड में आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड फिल्म 'जिगरा' के लिए मिला. एक्ट्रेस ने अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है. बता दें कि वो सेरेमनी में नहीं पहुंची थीं.

एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Photo: Instagram/aliaabhatt)
एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Photo: Instagram/aliaabhatt)

70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड की सेरेमनी गुजरात के अहमदाबाद में बीती रात हुई. इस अवॉर्ड शो में अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को  बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड दिया गया. वहीं आलिया भट्ट को फिल्म 'जिगरा' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दिया गया. हालांकि आलिया इस अवॉर्ड सेरेमनी में नहीं पहुंची थीं. अब एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसे लेकर रिएक्ट किया है.

बता दें कि फिल्म 'जिगरा' आलिया भट्ट के दिल के बहुत करीब है. यह उनकी पहली एक्शन ड्रामा फिल्म थी. लेकिन आज आलिया ने एक स्पेशल पोस्ट इस अवॉर्ड और फिल्म 'जिगरा' की टीम के लिए की है. 

आलिया भट्ट ने किया पोस्ट
आलिया भट्ट अपनी पोस्ट में लिखा, 'फिल्म 'जिगरा' मेरे दिल के सबसे करीब रहेगी. सिर्फ उस कहानी के लिए नहीं, जो हमने सुनाई बल्कि उन बेहतरीन लोगों के लिए, जिन्होंने इसे यादगार बनाया. फिल्म के डायरेक्टर वसन बाला आपने इसे जिस तरह से बनाया, उसके लिए शुक्रिया. एक्टर वेदांग रैना और बाकी टीम ने जो ईमानदारी दिखाई, उसके लिए थैंक यू. इस सम्मान के लिए फिल्मफेयर का बहुत-बहुत शुक्रिया. काश मैं उस पल को खुद महसूस कर पाती, लेकिन मेरा दिल इस वक्त भरा हुआ है.' इसके अलावा आलिया भट्ट ने करण जौहर को भी धन्यवाद दिया.

वहीं अलिया ने अंत में लिखा, 'मैं असल जिंदगी की 'जिगरा' शाहीन भट्ट (बहन) की शुक्रगुजार रहूंगी. उसने हमेशा मुझे धैर्य बनाए रखने को कहा.'   

आलिया को कितने अवॉर्ड मिले?
बता दें कि आलिया भट्ट ने रिकॉर्ड 6वीं बार बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवॉर्ड अपने नाम किया है. जिसमें फिल्म जिगरा के अलावा 'उड़ता पंजाब', 'राजी', 'गली बॉय', 'गंगूबाई काठियावाड़ी' और 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' शामिल है.  हालांकि सोशल मीडिया पर इस बार एक्ट्रेस को ट्रोल किया जा रहा है. 

आलिया भट्ट के अपकमिंग प्रोजेक्ट
आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म 'अल्फा' है. जो एक स्पाई थ्रिलर फिल्म होगी. जो इस साल 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसके बाद रणबीर कपूर और विक्की कौशल के साथ संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' भी नजर आएंगी.

