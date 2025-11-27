फिटनेस फ्रीक अलाया एफ को हुई ये बीमारी, नामुमकिन है इलाज, बताई आपबीती

एक्ट्रेस अलाया एफ एक फिटनेस फ्रीक हैं लेकिन वो एक ऐसी बीमारी का शिकार हो गई हैं, जिसने उनकी मुश्किलों को बढ़ा दिया है. अलाया ने पिछले साल '75 हार्ड' चैलेंज शुरू किया था, जिसके तहत वो सभी को फिट रहने के लिए इंस्पायर कर रही थीं. अब एक बार फिर से वो इसे कर रही हैं, लेकिन अब उनकी कंडीशन बदल चुकी है. उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बॉडी पहले जैसा रिस्पॉन्स नहीं दे रही है.

अलाया को हुई अजीब-सी बीमारी

एक वीडियो शेयर कर अलाया ने बताया कि SIBO नाम की बीमारी से जूझ रही हैं. अलाया बोलीं- मैं 75 हार्ड चैलेंज के आखिरी पड़ाव पर हूं लेकिन आज मैं अपनी प्रोग्रेस फोटो की बजाय एक पर्सनल बात बताऊंगी.

अलाया ने अपनी तस्वीर दिखाते हुए कहा कि- आपको मेरे पेट को फिट और टोन्ड देखने की आदत होगी. लेकिन सच ये है कि इस चैलेंज के दौरान मेरा पेट कुछ इस तरह से फूला हुआ दिखा. मैं पिछले तीन महीने से एक ऐसी मिस्ट्री बीमारी से जूझ रही हूं, जिसका इलाज संभव नहीं है. जांच करने पर पता चला कि मुझे कोई सीबो नाम की बीमारी है. जिसकी वजह से मेरा पेट लगातार फूला हुआ रहता है, थकान होती है, पेट में जलन, न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, मसल रिकवरी नहीं होती, ताकत नहीं होती, ब्रेन फॉग तक होता है.

तकलीफ में अलाया, झेल रहीं दर्द

अलाया आगे बोलीं- कुल मिलाकर कहूं तो ये सबसे खराब चीज है जो आपके साथ हो सकती है. मैं पिछले 50 दिनों से एंटीबायोटिक्स ले रही हूं. मैं कह सकती हूं कि इस बार का 75 हार्ड चैलेंज मेरे लिए सबसे अलग रहा है, पिछली बार के मुकाबले. पिछले साल जब मैंने इसकी शुरुआत की थी तो अपनी लिमिट्स को लगातार पुश किया था. खुद को चैलेंज किया था. लेकिन इस बीमारी की वजह से इस बार मैं मुश्किल से चैलेंज कर पाई हूं. पिछली बार मैंने खुद के शरीर में ट्रांसफॉर्मेंशन के साथ कई अच्छे बदलाव देखे थे, लेकिन इस बार कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है. मैं सिर्फ लक्षण ही देख रही हूं. पिछली बार मैंने खुद को चैलेंज करके कई और नई चीजें ट्राय की थीं, लेकिन इस बार मैं मुश्किल से जो जरूरी हैं वही चीजें कर पा रही हूं.

अलाया ने निराशा जताते हुए कहा कि- जब सब कुछ अच्छा होता है तो कुछ भी करने में आपको बहुत प्राउड महसूस होता है. लेकिन जब सब अच्छा ना हो तो थोड़ा सा कुछ कर लेना गर्व करने जैसा है. इस 75 हार्ड ने मुझे जिंदगी का सबसे कठिन सबक सिखाया है, वो ये कि सिर्फ डिसीप्लिन ही नहीं कुछ करते रहना भी अच्छा होता है.

क्या होता है SIBO?

SIBO का मतलब है Small Intestinal Bacterial Overgrowth, यानी छोटी आंत में बैक्टीरिया का जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना. हमारी छोटी आंत में बहुत कम बैक्टीरिया होने चाहिए, लेकिन जब वहां बैक्टीरिया बहुत बढ़ जाते हैं, तो खाना जल्दी ही सड़ने (फरमेंट होने) लगता है. इससे पेट से जुड़ी कई दिक्कतें होने लगती हैं.

अलाया एफ फ्रेडी, यू-टर्न जैसी कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, वो एक्ट्रेस पूजा बेदी की बेटी हैं.

