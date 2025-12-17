scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'धुरंधर' से छाए अक्षय खन्ना, देशभर से प्यार मिलने पर कैसा है रिएक्शन? कास्टिंग डायरेक्टर ने बताया

अब 'धुरंधर' के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने आखिरकार फिल्म की सफलता और सराहना पर अक्षय खन्ना के रिएक्शन का खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि उन्होंने अक्षय खन्ना से कॉल पर बात की थी. एक्टर सोशल मीडिया पर हो रही सभी चीजों से बेफिक्र हैं.

Advertisement
X
सामने आया अक्षय खन्ना का रिएक्शन (Photo: X/@jiostudios)
सामने आया अक्षय खन्ना का रिएक्शन (Photo: X/@jiostudios)

सोशल मीडिया पर अक्षय खन्ना के फिल्म 'धुरंधर' में काम की जमकर तारीफ हो रही है. उनके किरदार, गैंगस्टर रहमान डकैत पर बने मीम्स की बाढ़ आई हुई है. फिल्म के दूसरे कलाकारों ने फैंस से मिले प्यार के लिए अपनी कृतज्ञता जताई है. मगर अक्षय खन्ना ने अब तक कोई पब्लिक रिएक्शन नहीं दिया है. ऐसे में फैंस इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या अक्षय को पता है कि वो देशभर में चर्चा का विषय बने हुए हैं और उन्हें कितना प्यार मिल रहा है.

मुकेश ने की अक्षय की तारीफ

अब 'धुरंधर' के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने आखिरकार फिल्म की सफलता और सराहना पर अक्षय खन्ना के रिएक्शन का खुलासा किया है. मिस मालिनी से बातचीत में मुकेश ने अक्षय के अभिनय की जादूगरी के लिए उनकी जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, 'अक्षय खन्ना ऐसे एक्टर हैं, उनकी नोट इतनी अलग है कि कभी उधार या नकल लगती ही नहीं. जो कुछ भी करते हैं, उसमें अपना एलिमेंट लाते हैं और इतनी विश्वसनीयता से करते हैं कि आप उससे प्यार करने पर मजबूर हो जाते हैं.'

सम्बंधित ख़बरें

ट्रोल्स के निशाने पर Neha Kakkar, बोले- भारत की संस्कृति... 
dhurandhar storms box office in second weekend, creates all time record
'धुरंधर' देख कांपी 26/11 सर्वाइवर, सीन को बताया दर्दनाक 
Homebound
Oscars 2026: गदगद हुए Karan Johar, बोले... 
Sreeleela
एक्ट्रेस की बाथरूम सेल्फी वायरल, रियल या फेक? बोली- हाथ जोड़कर विनती है कि... 
Dhurandhar
PAK के बाहर कैसे बना Dhurandhar का सेट? 

धुरंधर की सफलता पर क्या बोले अक्षय?

मुकेश ने खुलासा किया कि फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने अक्षय से बात की. उन्होंने बताया, 'आज सुबह मैं उनसे बात कर रहा था और वे इससे पूरी तरह बेफिक्र थे. उन्होंने बस कहा, 'हां, मजा आया.' उन्हें पता है कि वे अपने काम में कितना प्यार डालते हैं. सेट पर कुछ बार जब मैं था, तो मुझे उनका प्रोसेस समझ आया. वे अपने स्पेस में रहते हैं, अपने ओरा को बहुत सावधानी से संभालते हैं, अपने सीन कई बार पढ़ते हैं और पूरी तरह तैयार रहते हैं. मुझे लगता है कि यही जादू फिर उनके काम में दिखता है.'

Advertisement

अक्षय खन्ना ने 'धुरंधर' में गैंगस्टर रहमान डकैत की भूमिका निभाई है. फिल्म रिलीज होने के बाद से उनकी परफॉरमेंस देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है. कई दर्शक तो यहां तक कह रहे हैं कि उन्होंने फिल्म के हीरो रणवीर सिंह को भी पीछे छोड़ दिया. उनके एंट्री सीन में से एक में 'FA9LA' पर किया गया छोटा-सा डांस भी वायरल हो गया है और दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है. इतनी तारीफों और सफलता के बावजूद अक्षय लो प्रोफाइल बनाए हुए हैं और अलीबाग स्थित अपने घर में समय बिता रहे हैं. हाल ही में उन्होंने अपने अलीबाग वाले घर में वास्तु शांति हवन भी करवाया.

आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह जासूसी एक्शन थ्रिलर रिलीज के बाद से रिकॉर्ड तोड़ रही है. फिल्म ने अब तक किसी भी भारतीय फिल्म का सबसे बेहतरीन दूसरा वीकेंड दर्ज किया है. महज 12 दिनों में 'धुरंधर', 2025 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है. इसनें 'सैयारा', 'कूली' और 'वॉर 2' को पीछे छोड़ दिया है. ये दुनियाभर में लगभग 634 करोड़ रुपये कमा चुकी है और केवल विक्की कौशल की 'छावा' और ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा: चैप्टर 1' से पीछे है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IND vs SA
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement