'3 फिल्मों की डील मत करना', अक्षय कुमार को हुआ पछतावा, नए एक्टर्स को चेताया

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड हाल ही में रिलीज हुई थी, इसे खूब पसंद किया गया. सीरीज बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने भी देखी. और वो इससे अच्छे खासे इम्प्रेस भी नजर आ रहे हैं. उन्होंने इस सीरीज का एग्जाम्पल देते हुए बताया कि न्यू-कमर्स को तीन फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए.

अक्षय की न्यू-कमर्स को सलाह

70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में बोलते हुए अक्षय ने खुलकर बताया कि नए कलाकारों को कौन-सी गलतियां नहीं करनी चाहिए. उन्होंने आर्यन खान के डायरेक्टोरियल डेब्यू 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का जिक्र करते हुए कहा कि अगर शुरुआत में सावधानी न बरती जाए तो एक नए कलाकार का सफर मुश्किल हो सकता है.

अवॉर्ड के दौरान जब होस्ट शाहरुख खान ने जब अक्षय से नए कलाकारों के लिए कुछ सलाह मांगी, तो अक्षय ने कहा, “मैं सभी नए कलाकारों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं- किसी भी प्रोड्यूसर के साथ तीन फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट कभी मत साइन करना.” उन्होंने आगे कहा कि आर्यन खान की फिल्म 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' देखकर समझा जा सकता है कि एक नए एक्टर को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.

आर्यन खान की सीरीज का दिया एग्जाम्पल

अक्षय ने कहा, “आपने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में देखा होगा कि फिल्म का हीरो किन हालातों से गुजरता है. फिल्म साफ बताती है कि एक नए एक्टर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं." फिर उन्होंने करण जौहर की तरफ देखकर कहा, “तीन फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट मत कराओ. नए कलाकार को आजादी दो, उसे खुलकर काम करने दो. वो जैसे कहते हैं ना- ‘अगर वो सच में तुम्हारे हैं, तो खुद ही वापस आ जाएंगे.’” उनकी इस बात पर शाहरुख और करण दोनों हंस पड़े.

अक्षय ने अपने फिल्म चुनने के तरीके के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा, “मैं हमेशा कहता हूं कि पैसा पैसे को खींचता है, वैसे ही काम भी पैसे को खींचता है. कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता. कई बार मुझे किसी फिल्म की कहानी बहुत पसंद आती है, लेकिन मेरा रोल छोटा होता है, फिर भी मैं वो फिल्म करता हूं, क्योंकि मुझे पता होता है कि वो फिल्म अच्छी है और मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूं.

उन्होंने ये भी कहा कि बॉलीवुड में लंबे समय तक टिके रहने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है. अक्षय बोले, “अगर आप इस बात को समझ गए, तो इंडस्ट्री में लंबे समय तक बने रह सकते हैं.''

