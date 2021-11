Sooryavanshi Box Office Collection Day 3: तीसरे दिन भी 'Sooryavanshi' की बंपर कमाई, 100 करोड़ के क्लब में जल्द होगी एंट्री!

अक्षय कुमार और कटरीना कैफ स्टारर फिल्म सूर्यवंशी थ‍िएटर्स में छप्पड़ फाड़कर कमाई कर रही है. पहले और दूसरे दिन के जबरदस्त बॉक्स ऑफ‍िस कलेक्शन के बाद, तीसरे दिन भी सूर्यवंशी ने बंपर कमाई की है. फिल्म के लेटेस्ट बॉक्स ऑफ‍िस कलेक्शन की रिपोर्ट आ गई है, जिसके मुताबिक सूर्यवंशी ने 70 करोड़ से अध‍िक का कलेक्शन कर लिया है.

सूर्यवंशी ने पहले दो दिन के कलेक्शन को पार करते हुए तीसरे दिन 26.94 करोड़ की कमाई कर ली है. इसी के साथ सूर्यवंशी ने महज तीन दिन में 70 करोड़ के आंकड़े को पार कर टोटल 77. 08 करोड़ कलेक्शन कर लिया है. 5 नवंबर को रिलीज सूर्यवंशी ने पहले दिन 26.29 करोड़ की शानदार कमाई की थी. दूसरे दिन यह आंकड़ा 23.85 करोड़ रहा. अब तीसरे दिन भी अपनी ताबड़तोड़ कमाई का सिलसिला जारी रखा है.

#Sooryavanshi brings joy, hope, confidence, optimism back… Emerges a #Diwali gift for the industry… RUNS RIOT at #BO on Day 3… Proves *yet again*: Well-made entertainers will NEVER go out of fashion... Fri 26.29 cr, Sat 23.85 cr, Sun 26.94 cr. Total: ₹ 77.08 cr. #India biz. pic.twitter.com/ITG2ZWEEYc