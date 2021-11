Bear Grylls संग एडवेंचर करेंगे Vicky Kaushal, फैंस ने कहा- सही सलामत आना शादी करनी है

पिछले कुछ समय में डिस्कवरी चैनल के मोस्ट पॉपुलर शो In to the Wild के होस्ट Bear Grylls की दिलचस्पी बॉलीवुड स्टार्स में बढ़ी है. अक्षय कुमार, रजनीकांत और अजय देवगन के बाद अब विक्की कौशल इस एडवेंचरस शो में हिस्सा लेने जा रहे हैं.

हालांकि विक्की इन दिनों अपनी वर्क लाइफ से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं. पिछले कुछ समय से विक्की और कटरीना कैफ की शादी चर्चा काफी जोर-शोर से चल रही है. ऐसे में विक्की के शो में पार्टीसिपेशन को लेकर इस पोस्ट ने फैंस की चिंता बढ़ा दी है.



पोस्ट शेयर करते हुए विक्की ने लिखा, लाइफ टाइम का एडवेंचर एक्सपीरियंस सरवाइवल एक्सपर्ट Bear Grylls के साथ . आगे देखते हैं कि आखिर मेरे लिए क्या प्लान किया गया है. नवंबर 12 को प्रीमियर होगा शो,.

फैंस के फनी रिएक्शन भरा कमेंट बॉक्स

सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन भी काफी मजेदार हैं. एक ओर जहां फैंस उन्हें इस शो के लिए ढेर सारी बधाई दे हे हैं, तो वहीं कई फैंस को इसकी चिंता सता रही है कि शादी के वक्त विक्की कहीं चोटिल न हो जाए. वहीं विक्की की दोस्त व एक्ट्रेस मालविका भी इस पर रिएक्ट करते हुए लिखती हैं, आप मेरे सपने को जी रहे हो.

सही सलामत आना, शादी है

फैंस कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, शादी के एडवेंचर से पहले विक्की किसी और एडवेंचर जर्नी में जा रहे हैं. वहीं किसी और फैन ने लिखा है, शादी के पहले सारे एडवेंचर कर लो. वहीं एक और फैन लिखते हैं, सही सलामत वापस आना, शादी करनी है. एक दूसरे फैन लिखते हैं, दिसंबर में होने वाले असल एडवेंचर के लिए एक्सपीरियंस ले रहे हो. यू वील रॉक..

इस एडवेंचरस शो में बॉलीवुड स्टार्स के अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लेकर पूरे देश को हैरान कर दिया था.