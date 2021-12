Twinkle Khanna Birthday: लेडी लव ट्विंकल खन्ना को अक्षय कुमार ने खास अंदाज में किया बर्थडे विश

ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार की जोड़ी को खूब पसंद किया जाता है. ट्विंकल अपना 48 वां जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर अक्षय ने अपने इंस्टाग्राम पर ट्विंकल को बर्थडे विश करते हुए तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें दोनों पावर कपल एजॉय करते नजर आ रहे हैं.

खूबसूरत अंदाज में किया ट्विंकल को बर्थडे विश

तस्वीरें शेयर करते हुए अक्षय ने लिखा With you by my side, even the blues are easy to take in my stride, हैप्पी बर्थडे टीना. अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की यह तस्वीर मालदीव की हैं. तस्वीर के बैकग्राउंड में समुंद्र का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है. फिलहाल लव कपल अपना न्यू ईयर वैकेशन मालदीव में मना रहे हैं. वहीं से अक्षय ने यह तस्वीर शेयर की है.

मालदीव में एजॉय कर रहे लव कपल

हाल ही में अक्षय ने मालदीव में साइकलिंग करते हुए अपना वीडियो शेयर किया था. अक्षय कुमार वाइफ ट्विंकल खन्ना और बेटी नितारा संग मालदीव में क्वालिटी टाइम एन्जॉय कर रहे हैं.

ट्विंकल के निकाला केवालिटी टाइम

इतने दिनों से अक्षय काम के लेकर काफी बिजी चल रहे थे. हाल ही में उनकी अतरंगी रे फिल्म रिलीज हुई हैं. लेकिन अपनी वाइफ के जन्मदिन के लिए अक्षय ने सारा काम छोड़कर फैमिली के लिए टाइम निकाला है. वैसे अक्षय के बारे ये बात कही जाती है कि फिल्मों की रिलीज के वक्त अक्षय कभी भी इंडिया में नहीं रहते. दरअसल अक्षय का मानना है कि थिएटर रिलीज के दिन उनके इंडिया में न होने से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बंपर कलेक्शन करती है.