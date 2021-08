अक्षय कुमार ने की हुमा कुरैशी की तारीफ, 7 दिन बाद रिलीज होगी बेल बॉटम

अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर मूवी बेल बॉटम 19 अगस्त को रिलीज होने जा रही है. मूवी में पहली बार अक्षय कुमार एक्ट्रेस हुमा कुरैशी संग स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे. अक्षय कुमार ने अपने ट्वीट में हुमा की तारीफों के पुल बांधे हैं.

अक्षय कुमार ने की हुमा कुरैशी की तारीफ

अक्षय कुमार ने हुमा कुरैशी का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे भांगड़ा कर रही हैं. वीडियो में पीछे से आकर अक्षय हुमा को चिढ़ाते हुए भी दिखे. अक्षय कुमार ने ट्वीट कर लिखा- पूरी तरह से क्रेजी, दिल से प्यारी और शानदार एक्टर. हुमा कुरैशी की फिल्मोग्राफी मेरे मुकाबले छोटी है लेकिन उनकी एक्टिंग में ताकत कहीं ज्यादा है. बेल बॉटम में हुमा की पावर पैक्ड परफॉर्मेंस जरूर देखें. 7 दिन बाद रिलीज हो रही बेल बॉटम.

Ind vs Eng: Suniel Shetty ने की KL Rahul की तारीफ, यूजर्स बोले- तो रिश्ता पक्का समझें?



A total nutcase, a darling at heart and a phenomenal actor! Even though @humasqureshi’s filmography is shorter than mine, her acting prowess is much higher. Watch out for her power-packed performance in #BellBottom.

7DAYS TO BELL BOTTOM pic.twitter.com/ji3fx1YjeP