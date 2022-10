अक्षय कुमार ने 'जय श्री राम' गाना लॉन्च करने से पहले उतारे जूते, वायरल हुआ वीडियो

अक्षय कुमार की फिल्म 'राम सेतु' लगातार चर्चा में है. दिवाली पर रिलीज होने जा रही 'राम सेतु' का ट्रेलर 11 अक्टूबर को शेयर किया गया और इसमें लोगों का बैकग्राउंड में चलता 'जय श्री राम' गाना खूब पसंद आया. गुरुवार को मेकर्स ने ये गाना रिलीज कर दिया. जिसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं. अभी तक 10 मिलियन लोग यूट्यूब पर 'जय श्री राम' का वीडियो देख चुके हैं.

'राम सेतु' का ये गाना तो जमकर पॉपुलर हो ही रहा है, मगर अब 'जय श्री राम' के लॉन्च इवेंट से एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इस वीडियो में अक्षय कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसने जनता का दिल जीत लिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में अक्षय का एक जेस्चर बहुत चर्चा में है.

अक्षय ने उतारे जूते

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में 'राम सेतु' स्टार अक्षय कुमार गाने के लॉन्च इवेंट पर हैं. गाना लॉन्च होने से ठीक पहले अक्षय जनता से बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सब साथ में गाना गाएंगे. और ऐसा करते हुए वो अपने जूते उतार रहे हैं. इसके बाद गाना लॉन्च होता है और अक्षय स्टेज पर जनता के साथ गाना गाते भी दिखते हैं.

फैन्स ने की अक्षय की तारीफ

अक्षय के इस छोटे से जेस्चर ने जनता का दिल जीत लिया है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'इसीलिए मुझे अक्षय कुमार पसंद हैं. इतने बड़े हीरो होने के बावजूद वो हिंदू परम्पराओं का सम्मान करते हैं. इतने खूबसूरत दिल के इंसान से कोई कैसे नफरत कर सकता है.' सोशल मीडिया पर कई यूजर्स अक्षय की तारीफ के साथ इस वीडियो को शेयर कर चुके हैं.

#AkshayKumar taking off his shoes during #JaiShriRam song launch

That's why I like Akshay Kumar, even after being such a big hero, it always respects Hindu traditions🙏



Itne khoobsurat dil ke insaan se koi kaise nafrat kar sakta❤#RamSetu pic.twitter.com/is3DR6tz5G