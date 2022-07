Akshay Kumar new look: सिर पर पगढ़ी, दाड़ी, चश्मा लगाए नजर आए अक्षय कुमार, अनटाइटल्ड फिल्म से लीक हुआ लुक

अक्षय कुमार ने फैन्स को बड़ा सरप्राइज दिया है. बॉलीवुड स्टार की अनटाइटल्ड फिल्म से नया लुक रिलीज किया गया है. यह लुक फिल्म क्रिटीक तरण आदर्श ने ट्विटर पर शेयर किया है. एक्टर इस समय यूके, लंदन में शूट कर रहे हैं. फिल्म रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है. रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यह फिल्म माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल पर आधारित होगी.

अक्षय का लुक लीक

जसवंत सिंह गिल ने 64 लोगों की जान बचाई थी. वे रानीगंज कोलफील्ड्स में फंसे थे. यह बात है साल 1989 की. अक्षय कुमार, जसवंत सिंह गिल की भूमिका निभाते नजर आ सकते हैं. हालांकि, मेकर्स की ओर से इसपर कोई सफाई नहीं दी गई है और न ही किसी ने इसपर कोई बयान जारी किया है. यह फिल्म इंडियन फिल्म कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस करेगी. टीनू सुरेश देसाई फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं. टीनू ने इससे पहले फिल्म 'रुस्तम' का डायरेक्शन संभाला हुआ है जो साल 2016 में रिलीज हुई थी.

IT'S OFFICIAL... AKSHAY KUMAR - POOJA ENTERTAINMENT REUNITE... #AkshayKumar joins hands with #PoojaEntertainment [#VashuBhagnani] yet again... Filming begins in #London... Directed by #TinuSureshDesai [#Rustom]... #FirstLook... pic.twitter.com/rOb0tIUpd6