अक्षय की फिल्म का नाम लक्ष्मी बॉम्ब क्यों रखा गया? मेकर्स ने शेयर की कहानी

अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब रिलीज से पहले ही कई तरह के विवादों में फंस गई है. एक तरफ आरोप लगाए जा रहे हैं कि फिल्म के जरिए लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ फिल्म के नाम को लेकर भी बवाल खड़ा किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर अक्षय की लक्ष्मी बॉम्ब को बैन करने की मांग उठा दी गई है. इस बीच फिल्म के डायरेक्टर ने लक्ष्मी बॉम्ब के टाइटल को लेकर एक कहानी बताई है.

लक्ष्मी बॉम्ब टाइटल क्यों रखा गया?

लक्ष्मी बॉम्ब साउथ फिल्म कंचना की रीमेक है. वहीं क्योंकि दोनों फिल्म के डायरेक्टर सेम हैं, ऐसे में ये सवाल उठे कि हिंदी रीमेक में कंचना का नाम बदल लक्ष्मी बॉम्ब क्यों रख दिया गया. अब एक न्यूज पोर्टल को इंटरव्यू के दौरान डायरेक्टर Raghava Lawrence ने इसका जवाब दे दिया है. वे कहते हैं- हमारी तमिल फिल्म का नाम कंचना मेन किरदार के आधार पर रखा गया था. कंचना का मतलब सोना होता है. अब सोना भी लक्ष्मी का ही एक रूप है. ऐसे में जब हम फिल्म का हिंदी रीमेक बना रहे थे, तब दिमाग में यही चल रहा था कि नाम ऐसा होना चाहिए जो जिसके साथ हिंदी बोलने वाले भी रिलेट कर सखें. इसलिए फिल्म टाइटल में लक्ष्मी शब्द का इस्तेमाल किया गया.

किन्नर समुदाय पर क्यों बनाई फिल्म?

वहीं क्योंकि फिल्म में अक्षय का किरदार काफी मजबूत दिखाया गया है, ऐसे में फिल्म टाइटल में लक्ष्मी संग बॉम्ब को भी जोड़ दिया गया और फिल्म का नाम बन गया लक्ष्मी बॉम्ब. वैसे Raghava Lawrence ये भी मानते हैं कि वे लंबे समय से किन्नर समुदाय के इर्द-गिर्द एक कहानी बनाना चाहते थे. वे कहते हैं- मैं एक ट्रस्ट चलता हूं. तब कुछ किन्नर समाज के लोगों ने मुझ से मदद मांगी थी. जब मैंने उनकी कहानी सुनी, तो मुझे लगा कि उनकी कहानी को फिल्म के जरिए सभी तक पहुंचाना चाहिए.

