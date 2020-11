किन्नरों के हक के लिए लड़ेंगे अक्षय-कियारा, बोले- नजरिया बदलने वाला लगाएंगे टीका

एक्टर अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्म लक्ष्मी की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं. फिल्म को लेकर जबरदस्त बज बन चुका है और इसे रिलीज से पहले ही बड़ी हिट बताया जा रहा है. अब अक्षय की ये फिल्म कहने को एक हॉरर कॉमेडी बताई जा रही है, लेकिन इस कहानी के जरिए दर्शकों को एक खास संदेश देने की तैयारी है. फिल्म में किन्नरों के हक पर जोर दिया जाएगा.

किन्नरों के सम्मान के लिए साथ आए अक्षय-कियारा

अब किन्नरों को उनका सम्मान और हक दिलवाने के लिए अक्षय और कियारा साथ आ गए हैं. लक्ष्मी का एक नया गाना रिलीज किया गया है जहां पर कविता के जरिए ना सिर्फ किन्नरों को सम्मान देने की बात कही जा रही है, बल्कि उनको लेकर नजरिया बदलने के लिए भी कहा जा रहा है. गाने में अक्षय कुमार अपनी ही आवाज में दर्शकों तक ये संदेश पहुंचाते दिख रहे हैं. कियारा भी अक्षय संग इस मुहिम में सभी को साथ आने के लिए अपील कर रही हैं. लक्ष्मी के रिलीज किए गए इस नए गाने का नाम 'अब हमारी बारी है' रखा गया है.

Nazar se bachne ke liye toh bahot tikke laga liye, nazariya badalne wala tikka lagane ki #AbHamariBaariHai.

Let's break the gender stereotype and extend our support to the third gender with a Laal Bindi that stands for equal love and respect. https://t.co/c784a6kweT #Laxmii