फिल्मी पर्दे पर सम्राट पृथ्वीराज बनने के बाद अक्षय कुमार छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में दिखेंगे. खिलाड़ी कुमार ने मराठी फिल्म 'वेडात मराठे वीर दौड़ले सात' की शूटिंग शुरू कर दी है. इसी के साथ एक्टर ने फैंस को ट्रीट देते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में अपने फर्स्ट लुक को शेयर किया है. कैप्शन में लिखा है- जय भवानी, जय शिवाजी.

शिवाजी महाराज के रोल में अक्षय कुमार

शिवाजी महाराज के रोल में अपनी झलक दिखाते हुए अक्षय ने वीडियो शेयर किया है. सिर पर पगड़ी, माथे पर तिलक, गले में माला पहने सफेद कुर्ते-पायजामे में अक्षय कुमार नजर आए. वीर शिवाजी के गेटअप में सभा में रौब से चलते हुए अक्षय कुमार को स्वैग दिखा. उनका लुक काफी बदला हुआ है. दाढ़ी-मूंछ अक्षय कुमार को डिफरेंट लुक दे रही है. फैंस को जहां खिलाड़ी कुमार का लुक भा रहा है, वहीं कईयों को एक्टर वीर शिवाजी के लुक में जम नहीं रहे. अक्षय को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है.

अक्षय कुमार हुए ट्रोल

एक यूजर ने लिखा- मेरे ख्याल से रणवीर बेहतर इस रोल को प्ले करते. यूजर का मानना है कि अक्षय कुमार ने शिवाजी महाराज के रोल का मजाक बना दिया है. एक यूजर ने तो अक्षय को वीर शिवाजी के रोल के लिए टिप्स तक दे दिए. लिखा- महाराज कुपोषित नहीं थे. प्लीज मसल्स बनाएं और वजन भी बढ़ाएं ताकि आप वॉरियर नजर आएं. अक्षय के लुक पर कमेंट करते हुए यूजर ने लिखा- नहीं नहीं नहीं और रोने वाला इमोजी बनाया. लोगों का मानना है कि अक्षय कुमार शिवाजी महाराज के रोल में जमेंगे नहीं. यूजर्स ने खिलाड़ी कुमार को सॉरी कहा है. उनका मानना है इस रोल के लिए और भी बेहतर ऑप्शन थे. यूजर लिखता है- अरे, सबसे घटिया चीज जो मराठा साम्राज्य के साथ हुई वो ये कि अक्षय शिवाजी महाराज बने हैं.

No one can beat pic.twitter.com/nZK8JhSsF4 — Pragyesh Tripathi (@iPragyesh) December 6, 2022

to be honest , akshay suit nahi kar raha iss look me , Sharad Kelkar did outstanding job in Tanhaji — A N K I T (@Ankitaker) December 6, 2022

If you wanna do , do it properly.

Don't do mistake like Prithviraj — RSY and VK (@realpkmkb) December 6, 2022

शख्स लिखता है- आप कहीं से शिवाजी नहीं लग रहे. एक्टिंग नहीं आती आपको. दूसरे ने लिखा- छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा तेवर और एटिट्यूड नजर नहीं आ रहा है. कईयों का मानना है शिवाजी के रोल के लिए शरद केलकर परफेक्ट होते. लोगों का सुझाव है शिवाजी बनने से पहले अक्षय को अपनी फिटनेस पर काम करना चाहिए. अक्षय के लुक पर काम करने की बात की जा रही है. यूजर ने अक्षय कुमार को कुछ सालों के ब्रेक पर जाने की सलाह दे डाली है.

Respect for shivaji but movie gonna be flop

Akshay never looks good on this type of role — Manish Thakur (@manisharjun77) December 6, 2022

He has no aura. Finished actor — A (@iabhi0717) December 6, 2022

कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्म की शूटिंग 6 दिसंबर से शुरू हो गई है. इसकी जानकारी देते हुए अक्षय ने पोस्ट लिख कहा- आज मराठी फिल्म ‘वेडात मराठे वीर दौड़ले सात’ की शूटिंग शुरू कर रहा हूं. जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी की भूमिका कर पाना मेरे लिये सौभाग्य है. मैं उनके जीवन से प्रेरणा लेकर और मां जिजाऊ के आशीर्वाद से मेरा पूरा प्रयास करूंगा. मूवी को महेश मांजरेकर डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म अगले साल दिवाली पर रिलीज होगी. इसे मराठी के अलावा हिंदी, तमिल और तेलुगू में भी रिलीज किया जाएगा.