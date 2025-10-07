scorecardresearch
 

आप संतरा कैसे खाते हैं? अक्षय कुमार ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से पूछा, म‍िला मजेदार जवाब

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अक्षय कुमार को बताया कि टिपिकल नागपुर के लोग किस तरीके से संतरा खाते हैं. फडणवीस ने अनिल कपूर की फिल्म नायक को लेकर भी अहम खुलासा किया. बताया कैसे इस मूवी ने उनके लिए समस्या पैदा की.

फडणवीस से अक्षय ने पूछे मजेदार सवाल (Photo: X @ani_digital)
फडणवीस से अक्षय ने पूछे मजेदार सवाल (Photo: X @ani_digital)

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने FICCI फ्रेम्स के 25वें संस्करण में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फणडवीस से सवाल-जवाब किए. खिलाड़ी कुमार ने फडणवीस से राजनीति से हटकर सवाल पूछे. अक्षय ने सीएम से महाराष्ट्र पुलिस को लेकर एक खास अपील की. फडणवीस ने बॉलीवुड से साइबर क्राइम पर फिल्में बनाने को कहा. उन्होंने ये भी बताया कि वो संतरा कैसे खाते हैं. 

फडणवीस ने बताया संतरा खाने का नया तरीका
नागपुर संतरों के लिए फेमस हैं. अक्षय कुमार ने सीएम से पूछा कि क्या उन्हें संतरे पसंद हैं और वो संतरे कैसे खाते हैं? छीलकर खाते हैं या जूस बनाकर खाते हैं? फडणवीस ने संतरा खाने की नई टेक्नीक बताई. जिसमें संतरे को छिले बिना दो भागों में काटा जाता है. उसमें नमक लगाकर खाया जाता है. आम की तरह उसे खाओ. सीएम ने कहा ये नागपुर के ओरिजनल लोगों को पता है. वो लोग संतरे को इसी तरीके से खाते हैं.  

'नायक' फिल्म ने बढ़ाई फडणवीस की मुश्किलें
अक्षय ने सीएम फडणवीस से पूछा- इंडस्ट्री का कोई ऐसा इंसान जिसने आपको लीडरशिप के लिए इंफ्लुएंस किया हो? फणडवीस ने कहा कि उन्हें कई फिल्मों ने प्रभावित किया है. लेकिन पॉलिटिकल फिल्म नायक ऐसी है, जिसने जितना प्रभावित किया, उतनी ही समस्याएं भी बढ़ाई. वो कहते हैं- मूवी में अनिल कपूर ने 1 दिन का सीएम बनकर दिनभर में इतना सारा काम किया. लोग मुझे कहते हैं नायक जैसा काम करो, कैसे अनिल कपूर ने देखो एक दिन में इतने सारे काम कर दिए. मैं एक दिन अनिल कपूर से मिला और कहा क्यों बनाई आपने 'नायक'? आप नायक, हम नालायक, ऐसा लोग सोचने लगे हैं... कैसे एक दिन में इतने सारे काम आपने किए? उस फिल्म ने हमारे लिए बेंचमार्क सेट किया. 

महाराष्ट्र पुलिस की मदद करेंगे अक्षय
अक्षय कुमार ने महाराष्ट्र पुलिस की तारीफ की. अक्षय ने कहा- स्पोर्ट्समैन होने के नाते मुझे लगता है पुलिसवालों के लिए हील में दौड़ना आसान नहीं है. वो जब इतना भागते हैं तो जूतों की हील की वजह से उन्हें पीठ में कोई ना कोई दिक्कत होती है. अगर उनके जूते चेंज हो जाए तो महाराष्ट्र पुलिस के लिए दौड़ना आसान हो जाएगा.

फडणवीस ने एक्टर की बात से सहमति जताई. क्योंकि अक्षय ओरिजनल एक्शन हीरो हैं इसलिए उन्होंने एक्टर से जूतों को लेकर इनोवेशन या डिजाइन सुझाने को कहा, ताकि उनके जूतों की बनावट बेहतर हो सके. अक्षय ने आश्वासन दिया कि उनसे जो मदद होगी वो करेंगे. एक्टर ने कहा- वो ब्राउन जूता बनाकर उसका डिजाइन उनसे शेयर करेंगे. इन जूतों के साथ महाराष्ट्र की पुलिस तेज भाग पाएगी. अपराधियों के पास पुलिस के चंगुल से बचने का कोई मौका नहीं रहेगा.

साइबर क्राइम को रोके हीरो- फडणवीस
साइबर क्रिमिनल्स पर भी दोनों के बीच बात हुई. फणडवीस ने साइबर क्राइम का आक्रमण रोकने के लिए फिल्म इंडस्ट्री से खास अपील की. उन्होंने कहा- साइबर क्रिमिनल ने बड़ा सवाल खड़ा किया है. आने वाली फिल्मों में हीरो को ऐसा होना चाहिए जो साइबर वॉर को रोकता हुआ दिखे. हमें साइबर वॉर पर फिल्म बनानी चाहिए. डिजिटल क्राइम भयानक मामला है. इस टॉपिक को फिल्म इंडस्ट्री उस गहनता के साथ पर्दे पर अभी तक नहीं दिखा पाई है. 
 

