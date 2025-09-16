कौन हैं अनंत जोशी, जो पर्दे पर बने सीएम योगी आदित्यनाथ? ऐसे की रोल की तैयारी

इस शुक्रवार फिल्म 'अजय- द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी' रिलीज हो रही है. रविंद्र गौतम के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को लेकर माहौल बना हुआ है. ये फिल्म शांतनु गुप्ता की किताब 'द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर' से इंस्पायर है. मूवी में हीरो अनंत जोशी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोल निभा रहे हैं. जबसे फिल्म का फर्स्ट लुक और ट्रेलर रिलीज हुआ है, अनंत जोशी के काम, उनके लुक को लेकर सुर्खियों का बाजार गरम है. जानते हैं अनंत के बारे में...

अनंत जोशी को कैसे मिला फेम?

अनंत जोशी एंटरटेनमेंट फील्ड में काफी समय से हैं. उन्होंने फिल्म वो '5 दिन से' अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद वो कटहल, 12वीं फेल, ब्लैकआउट में दिखे. वो टीवी शो 'जिंदगी अभी बाकी है मेरे घोस्ट', क्या कसूर है अमला का?, कर्ण संगिनी में भी नजर आए. अनंत ने ऑल्ट बालाजी के हिट शो 'गंदी बात' में भी काम किया. उन्हें फेम मिला 'वर्जिन भास्कर' सीरीज से. उन्होंने 'मामला लीगल है' और 'ये काली काली आंखें' में काम कर अपने टैलेंट का लोहा मनवाया.

कैसे की रोल के लिए तैयारी?

पर्दे पर सीएम योगी का रोल निभाने के लिए अनंत ने कोई कसर नहीं छोड़ी. अपने किरदार में रमने के लिए और सीएम योगी की तरह दिखने के लिए उन्होंने सिर तक मुंडवा लिया था. अनंत के लिए ये इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि उन्होंने अपने बालों से बेहद प्यार था.

एक्टर ने IANS को दिए इंटरव्यू में बताया था कि बालों को कटवाना उनके लिए सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं था. अपने अंदर के एक हिस्से को छोड़ने जैसा था. उस किरदार के लिए बलिदान जरूरी था. वो सीएम योगी के रोल को जीना चाहते थे. यहां बात बस अभिनय तक सीमित नहीं थी. उन्हें योगी बनना था.

फिल्म में अनंत जोशी के अलावा परेश रावल, दिनेश लाल यादव, राजेश खट्टर भी अहम रोल में दिखेंगे. इसमें एक ऐसे शख्स की कहानी को दिखाया जाएगा जो बड़ा होकर भारत के सबसे प्रभावशाली राजनेताओं में से एक बना. ये फिल्म एक जर्नी पर लेकर जाती है जहां एक इंसान अपनी महत्वाकांक्षाओ को छोड़कर त्याग और जनसेवा का रास्ता चुनता है.

