अजय देवगन ने जावेद जाफरी को चुपके से खिलाई भांग, बिगड़ गई थी हालत, आया वसीयत का ख्याल

एक्टर जावेद जाफरी और अजय देवगन ने हाल ही में फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' में साथ काम किया है. हाल ही में जावेद जाफरी ने खुलासा किया कि अजय देवगन ने उनके साथ एक ऐसा प्रैंक किया था, जिससे वो काफी घबरा गए थे. यहां तक कि उन्हें अपनी वसीयत का ख्याल भी आ गया था.

दरअसल जावेद ने याद किया कि यह घटना होली के दिन हुई थी. जब जावेद ने अनजाने में कुछ खाना खा लिया था, और उन्हें पता ही नहीं चला कि उसमें भांग मिली हुई थी

जावेद जाफरी ने क्या बताया?

रेडियो मिर्ची से बातचीत में जावेद जाफरी ने बताया, 'अजय देवगन सेट पर बहुत शरारती होते हैं और अक्सर अपने सह-कलाकारों के साथ मजाक करते हैं. मैं पहली बार अजय के साथ काम कर रहा हूं. वह मुझसे छोटा है, लेकिन वह वाकई बहुत अच्छा इंसान है, बहुत शांत स्वभाव का. फिर भी वह लोगों के साथ ऐसे मजाक करता है. उसने मेरे साथ भी एक मजाक किया था, जिसमें उसने खाने में भांग मिला दी थी. इसलिए मैं ड्रिंक या स्मोक नहीं करता, और जिस होटल में हम ठहरे थे, वहां महाशिवरात्रि के दौरान कुछ चल रहा था. वहां बहुत सारा खाना था, इसलिए मैंने दिल खोलकर खाया.'

एक्टर ने आगे बताया कि कुछ देर बाद उस नशीले पदार्थ का असर उन पर हुआ और वे वाकई हैरान रह गए. उन्होंने कहा, 'मैं किसी से बात कर रहा था और बात किसी बहुत गहरी बात पर थी. अचानक, मुझे यह सब महसूस होने लगा. मैंने उससे कहा कि मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, और मुझे कमरे में जाना चाहिए. यह बहुत अजीब था, और मैं उस स्थिति में पहुंच गया, जहां मुझे लगा कि मैं किसी अंधेरे गड्ढे में गिर रहा हूं.'

'मैंने अपने असिस्टेंट को फोन किया और उसे अपनी पत्नी को फोन करने के लिए कहा, मानो मैं अपनी आखिरी वसीयत लिख रहा हूं. मैंने मीजान (उनके बेटे) को भी फोन किया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है.' जाफरी ने कहा, 'बाद में मुझे पता चला कि मिस्टर देवगन ने यह प्रैंक खेला था. मेरे खाने में भांग मिलाकर.'

अजय के साथ दिखे जावेद

बता दें कि जावेद जाफरी और अजय देवगन 'दे दे प्यार 2' में दिखाई दिए हैं. फिल्म का डायेरक्शन अंशुल शर्मा ने किया है. इसमें अजय देवगन और जावेद जाफरी के अलावा रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन ने काम किया है. फिल्म में गौतमी कपूर, जावेद जाफरी के बेटे मीजान जाफरी और इशिता दत्ता भी अहम किरदारों में हैं.

---- समाप्त ----