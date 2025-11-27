scorecardresearch
 
लड़कियों संग छेड़छाड़ के खिलाफ ऐश्वर्या ने उठाई आवाज, बोलीं- ड्रेस-लिपस्टिक को दोष मत दो

एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने स्ट्रीट हरासमेंट के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस समस्या का दोष कभी भी महिलाओं के कपड़ों, लिपस्टिक या उनकी पसंद पर नहीं डाला जाना चाहिए. ऐश्वर्या ने लोगों से इस मुद्दे को खुलकर बोलने और सामना करने की अपील की है.

ऐश्वर्या राय का वीडियो वायरल (Photo: Instagram/Screengrab)
एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय कभी भी अपनी बात कहने में संकोच नहीं करतीं. खासकर उन मुद्दों पर जो दुनियाभर की महिलाओं को प्रभावित करते हैं. अब उन्होंने स्ट्रीट हरासमेंट यानी सड़क पर लड़कियों के साथ छेड़खानी के खिलाफ आवाज उठाई है. ऐश्वर्या ने साफ कहा है कि इसका बोझ कभी भी महिला पर, उसके कपड़ों पर, लिपस्टिक पर या उसकी पसंद पर नहीं डाला जाना चाहिए.

ऐश्वर्या ने दिया स्ट्रॉन्ग मैसेज

ऐश्वर्या ने यह बात लोरियाल पेरिस के 'स्टैंड अप' ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत कही. वे पिछले एक दशक से ज्यादा समय से इस ब्यूटी ब्रांड से जुड़ी हुई हैं. एक्ट्रेस का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया, जिसमें वे लोगों से इस समस्या को खुलकर बोलने और उसका नाम लेने में संकोच न करने की अपील कर रही हैं. पुरानी सलाह जैसे 'नजरें झुका लो' या 'खुद को छोटा कर लो ताकि कोई नोटिस न करे' को मानने की बजाय ऐश्वर्या ने बिल्कुल अलग रुख अपनाया. वीडियो में वे कहती नजर आ रही हैं, 'स्ट्रीट हरासमेंट. आप इसका सामना कैसे करती हैं?'

आगे ऐश्वर्या कहती हैं, 'नजरें झुकाओ? नहीं. समस्या को सीधे आंखों में आंखें डालकर देखो. सिर ऊंचा रखो. फेमिनिन और फेमिनिस्ट, मेरा शरीर, मेरी कीमत. कभी अपनी कीमत से समझौता मत करो. खुद पर शक मत करो. अपनी कीमत के लिए खड़ी हो जाओ. अपने कपड़ों या लिपस्टिक को दोष मत दो. स्ट्रीट हरासमेंट कभी तुम्हारी गलती नहीं है.' सोशल मीडिया यूजर्स ने ऐश्वर्या की इस हिम्मत और खुलकर बोलने की तारीफ की है. कमेंट सेक्शन में कमेंट्स की बाढ़ आ गई.

यूजर्स ने की तारीफ

एक यूजर ने लिखा, 'स्ट्रीट हरासमेंट बहुत रियल है और इसके बारे में इतना कम बोला जाता है. लव दिस.' दूसरे ने लिखा, 'हर जगह की युवा लड़कियों और महिलाओं के लिए एक पावरफुल रिमाइंडर और जरूरी संदेश.' तीसरे ने लिखा, 'ग्रेट मोटिवेशन गर्ल्स.' किसी ने कहा, 'महान संदेश मेरी क्वीन.' एक और यूजर ने लिखा, 'आखिरकार किसी ने इस बारे में बोला.' एक अन्य ने लिखा, 'बहुत अच्छे से कहा… वह हमेशा इतनी खूबसूरत लगती हैं.'

ऐश्वर्या पिछली बार मणिरत्नम की 2023 में आई ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म 'पोन्नियिन सेल्वन: पार्ट 2' में नजर आई थीं. फिल्म में विक्रम, रवि मोहन, कार्ति, तृषा कृष्णन, जयराम, प्रभु, आर. सरथकुमार, सोभिता धुलिपाला, ऐश्वर्या लक्ष्मी, विक्रम प्रभु, प्रकाश राज, रहमान और आर. पार्थिबन जैसे सितारे थे. रिलीज पर फिल्म को शानदार रिव्यूज मिले और यह बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही. पिक्चर ने दुनिया भर में लगभग 345 करोड़ रुपये की कमाई की थी. अपने काम के लिए ऐश्वर्या को साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवॉर्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल (क्रिटिक्स) का अवॉर्ड भी मिला था.

